(AGENPARL) – Roma, 27 ottobre 2021 – La Procura non esclude la denuncia dell’attore della sparatoria.

Le forze dell’ordine dopo una ricerca sul set del western Rust (“Rust”) hanno trovato diverse munizioni vere. Lo ha annunciato mercoledì in una conferenza stampa lo sceriffo della contea di Santa Fe (Nuovo Messico) Adan Mendoza.

“Abbiamo trovato inoltre sul sito, crediamo, quali potrebbero essere munizioni vere”, ha detto, aggiungendo che per ora non ha voluto commentare come le munizioni con i proiettili veri siano finite sul set.

In totale, sul set sono state trovate circa 500 cartucce, tra le quali, secondo l’inchiesta, ce ne sono di vere. Tutte le munizioni, così come il proiettile che ha ucciso Hutchins e ferito il regista Joel Sousa, saranno inviate per essere esaminate al laboratorio forense dell’FBI.

Secondo Mendoza, il colpo fatale è stato sparato da un revolver Colt calibro 45, che sarà anche sottoposto a esame. Altre due unità di armi da fuoco rinvenute durante le riprese, secondo gli inquirenti, non sarebbero idonee alle riprese.

Gli investigatori non hanno trovato filmati dell’incidente, ha detto lo sceriffo.

“C’era un’attrezzatura per le riprese nell’area della scena e ci aspettavamo di trovare un video. Tuttavia, in quel momento non sono state effettuate riprese, il record non è stato trovato”, ha detto lo sceriffo.

Secondo lui, Baldwin sta collaborando con l’indagine. “Collabora con le indagini. Non darò la mia valutazione del suo comportamento. Inoltre, non posso rivelare dove si trova ora”, ha detto lo sceriffo.

La posizione dell’ufficio del pubblico ministero

L’attore Alec Baldwin potrebbe anche essere accusato di una sparatoria sul set, ha detto il procuratore della contea di Santa Fe Mary Carmack-Altweis.

“Non escludiamo nessuno”, ha detto, quando le è stato chiesto contro chi potrebbero essere mosse le accuse.

Allo stesso tempo, il pubblico ministero ha rifiutato di rispondere alla domanda su quali accuse potrebbero essere mosse contro Baldwin o altri partecipanti alle riprese. Ha notato che quando prenderà la decisione appropriata, procederà dai materiali raccolti dall’ufficio dello sceriffo.https://moevideo.biz/native?id=mv-content-roll-1930&slot=content&api=2.0&ref=tass.ru

Lo sceriffo della contea di Santa Fe Adan Mendoza, a sua volta, ha aggiunto che è stato Baldwin a sparare e questo fatto è stato stabilito durante le indagini. Ha rilevato che il processo di raccolta delle prove, al termine del quale si potrà parlare di querela, è ancora in corso. “Non stiamo fissando alcuna tempistica per il suo completamento e intendiamo studiare attentamente tutte le informazioni disponibili”, ha affermato Mendoza.