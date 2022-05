(AGENPARL) – ven 20 maggio 2022 In risposta alla nota a firma del Gruppo Consiliare del PD, apparsa a mezzo stampa in data odierna, l’assessore Attilio Cappa fornisce i seguenti chiarimenti:

“A seguito dei rilievi formulati dall’Ufficio Sport con nota del26/09/2019, il Settore Patrimonio in data 19/02/2020 emetteval’ordinanza prot. N. 15 di rilascio del Campo da Rugby,sito in via G. D’Orso, nel quartiere Pacevecchia.In assenza di esecuzione la richiesta veniva reiterata dal Settore Sport in data 20/04/2021.

Il Segretario Generale, su richiesta del Settore Patrimonio del 27/04/2021, circa la possibilità di eseguire l’ordinanza, con parere scritto resto in data 10/05/2021,confermava l’applicazioneper analogia dellasospensione dei provvedimenti di rilascio di immobili disposta a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 fino al 30/06/2021.

L’ordinanza de quo veniva intanto sospesa in data 29/07/2021, a seguito della richiesta dell’US Rugby di Benevento, corredata dalla ricevuta di avvenuto pagamento in data 19/07/2021.

Il decreto Sostegni aveva altresì introdotto una ulteriore proroga per gli sfratti fino al 31/12/2021.

Cessata l’emergenza, in data 17/01/2022, il Servizio Patrimonio emetteva ordinanza di rilascio dell’impianto sportivo di rugby “Alfredo Dell’Oste” da eseguirsi per il giorno 24/02/2022.

Seguiva motivata richiesta dell’U.S. Rugby di Benevento, la quale nel lamentare le difficoltà economiche conseguenti a due anni di inattività causa COVID 19, l’assenza di sponsor per l’interruzione del campionato e di reclutamento per la paura di diffusione del virus, informava l’Amministrazione di conservare la struttura nelle migliori condizioni di efficienza e manutenzione.

Il Settore Patrimonio, con nota prot. N. 9301 del 28/01/2022,facendo seguito all’istanza di rateizzo pervenuta dall’U.S. Rugby Benevento in 25/01/2022, si rendeva disponibile ad accogliere la richiesta in applicazione del Regolamento Generale dell’Entrate dell’Ente.

Seguivano pareri favorevoli dell’avvocatura comunale e della commissione straordinaria di liquidazione.

In ragione di quanto innanzi il Servizio Patrimonio, in data 23/03/2022 Rep. n. 3324, sottoscriveva con l’U.S. Rugbyl’atto di ricognizione del debito,con previsione delle modalità di estinzione della morosità che venivano immediatamente ottemperate.

Questi i fatti finora, i quali dimostrano inequivocabilmente un’incessante attività dell’Amministrazione per la gestione del bene, alla quale seguiràlaproceduradievidenzapubblicaperl’affidamentoinconcessionedell’impiantosportivocomunale.

Sta di fatto che le delibere dell’attuale Amministrazione non compaiono improvvisamente, esse sono il frutto di intenso lavoro, di sinergia tra i settori e le persone che li compongono, di confronto, dialogo e talvolta, ove necessario, di scontro, ma alla fine c’è sempre quella condivisione di interessi e di obiettivi, sempre nel rispetto dei ruoli e soprattutto delle regole,nella garanzia del procedimento chiaro e trasparente.

Mi fa piacere constatare chenon si mettano in discussione l’importanza e la valenza sociale e sportiva delle società e delle associazioni sportive nédelle difficoltà legate alla pandemia e alla guerra in Ucraina così come spero, in ragione di quanto innanzi chiarito, che non venga messoancora in discussione l’operatodell’Amministrazione.

A questo punto riterrei opportuno che del Rugby si continui aparlare per la sua storia di oltre mezzo secolo, per i riconoscimenti a livello nazionale, per i successi ottenuti,per la solidarietà manifestata nei confronti del popolo ucraino o da ultimoper il Torneo Internazionale di Rugby educativo Città di Benevento, svoltosi a Benevento il 1 maggio che ha visto la partecipazione di 800 atleti di varie parti d’Italia…ma lì il gruppo consiliare del PD era assente e non c’era neanche ieri, quando Don Teodoro, parroco della Chiesa di Santa Maria della Pace, alla processione di Santa Rita si è presentato con in mano un pallone di Rugby, a confermadi quanto il Rugby faccia non solo per lo sport ma anche per il sociale, per il quartiere Pacevecchia e per l’intera Città di Benevento.

