(AGENPARL) – dom 05 giugno 2022 NIGERIA, MELONI: PERSECUZIONE SENZA PRECEDENTI CONTRO CRISTIANI

“Le notizie che arrivano dalla Nigeria, dove uomini armati sono entrati in una chiesa cattolica a Owo e hanno aperto il fuoco contro i fedeli, ammazzando donne e bambini, riempiono il cuore di dolore. In Nigeria è in atto una persecuzione senza precedenti contro i cristiani. Questo massacro va fermato. È inaccettabile che l’Unione Europea, che continua a professarsi come la paladina dei diritti di qualsiasi minoranza, possibile e immaginabile, non si occupi prioritariamente di quello che sta diventando un vero e proprio genocidio”. Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.

Roma, 5 giugno 2022

