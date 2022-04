(AGENPARL) – gio 14 aprile 2022 Non riesci a vedere la newsletter? [Guardala online](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EN2.Rct.BCfF.A.yRCCfJ2VnnLzw7BEqo93hqibKoB3EVCXq6FwYlsIEyzxvAfzvn-n2mH9ZiNPhIB22OkxwVTU9rpNCvG9aL2I9g)

14/04/2022

Francesco lava i piedi di dodici detenuti:



Francesco lava i piedi di dodici detenuti: "Dio perdona sempre"

Il Papa celebra la Messa in Cena Domini del Giovedì Santo nella Casa circondariale di Civitavecchia. Nella cappella, il rito sempre commovente della Lavanda dei piedi a nove uomini e tre donne di diverse età e nazionalità. Omelia a braccio sul concetto del servizio: “Dio perdona sempre!”. Il …

La Lavanda dei piedi nel carcere, per il Papa un atto di amore che si ripete

La Lavanda dei piedi nel carcere, per il Papa un atto di amore che si ripete

Amare e servire il prossimo, come ha fatto Gesù. Questo all’origine del gesto della Lavanda dei Piedi che Francesco sin dall’inizio del suo Pontificato ha …

Il Papa ai sacerdoti: fate spazio a Gesù per non essere pagani clericalizzati



Il Papa ai sacerdoti: fate spazio a Gesù per non essere pagani clericalizzati

Francesco ha presieduto nella Basilica vaticana la Messa crismale con cardinali, vescovi e sacerdoti della diocesi di Roma. Attenzione, ha detto, agli idoli che …

Inizia il Triduo pasquale, le celebrazioni di Papa Francesco

Inizia il Triduo pasquale, le celebrazioni di Papa Francesco

Dopo gli ultimi due anni in cui le celebrazioni pasquali hanno visto forti limitazioni a causa della pandemia, i momenti liturgici della Passione rivedranno …

Francesco: vocazione della Chiesa è evangelizzare, non i numeri

Francesco: vocazione della Chiesa è evangelizzare, non i numeri

Con le vocazioni che diminuiscono, c’è “il rischio di voler cercare le vocazioni senza adeguato discernimento”. Lo ha affermato il Papa nell’incontro avuto lo …

SANTA SEDE E CHIESA NEL MONDO

Krajewski a Kiev: celebrerò la Via Crucis dove la guerra ha lasciato i suoi morti

Krajewski a Kiev: celebrerò la Via Crucis dove la guerra ha lasciato i suoi morti

Il cardinale elemosiniere ha consegnato oggi la seconda ambulanza donata dal Papa all’ospedale cardiologico della capitale ucraina e domani con il nunzio vivrà …

Chiesa polacca, oltre 100 milioni di euro a rifugiati ucraini

Chiesa polacca, oltre 100 milioni di euro a rifugiati ucraini

Dati senza precedenti: presentato presso la sede della Caritas Polska a Varsavia il rapporto sugli “Aiuti ai rifugiati provenienti dall’Ucraina da parte delle …

Epicoco, il sacerdote rende visibile l'amore di Cristo per gli uomini

Epicoco, il sacerdote rende visibile l'amore di Cristo per gli uomini

Don Luigi Epicoco, assistente ecclesiastico del Dicastero per la Comunicazione, spiega i gesti di Gesù nell’ultima cena con i suoi discepoli. Nella lavanda dei …

"Testimoni, non funzionari", un libro guida per i sacerdoti in un mondo che cambia

"Testimoni, non funzionari", un libro guida per i sacerdoti in un mondo che cambia

Edito da Lev il volume del vescovo di Ajaccio, François-Xavier Bustillo, che il Papa ha fatto avere in dono ai preti presenti alla Messa Crismale. Tra citazioni …

La Pasqua del 'caro popolo peruviano'

La Pasqua del "caro popolo peruviano"

Il Perù si appresta a vivere la terza Santa Pasqua in tempo di pandemia, in settimane caratterizzate da forti tensioni sociali. Ai cittadini del Paese …

Via Crucis, "amiamo l'abbandono che i nostri figli non potranno cancellare"

Via Crucis, "amiamo l'abbandono che i nostri figli non potranno cancellare"

Su L’Osservatore Romano il racconto di Stefano e Silvia, genitori adottivi di una ragazza colombiana e un ragazzo cinese, che porteranno la croce alla nona …

Via Crucis: 'La scelta di vivere l'ideale della carità'

Via Crucis: "La scelta di vivere l'ideale della carità"

Sulle pagine de L’Osservatore la testimonianza di Claudia e Lorenzo, genitori di 8 figli, che vivono in missione in Perù con l’omg “Operazione Mato Grosso” …

I vescovi del Brasile, la Settimana Santa insegna l'amore di Gesù

I vescovi del Brasile, la Settimana Santa insegna l'amore di Gesù

Il messaggio del presidente dei vescovi brasiliani per l’inizio della “Settimana più grande dell’anno”: far crescere dentro di sé l’amore di Gesù Risorto e …

Comunicare la Settimana Santa con la lingua dei segni

Comunicare la Settimana Santa con la lingua dei segni

È l’iniziativa degli uffici di Pastorale alle persone con disabilità di due diocesi calabresi intrapresa per questo tempo di preparazione alla Pasqua. Anche il …

Stati Uniti, l'invito a donare per le missioni domestiche

Stati Uniti, l'invito a donare per le missioni domestiche

Come di consueto, torna il 23 e 24 aprile la colletta annuale per finanziare le attività delle chiese domestiche, cioè le diocesi e le eparchie che non ce la …

I provinciali domenicani di tutta Europa a Firenze

I provinciali domenicani di tutta Europa a Firenze

Sarà Firenze ad ospitare quest’anno, in Santa Maria Novella, lo IEOP, la riunione annuale dei priori provinciali e i vicari dei vicariati dei domenicani in …

In prima linea alle frontiere della speranza



In prima linea alle frontiere della speranza

In una guerra “disumana e sacrilega” come l’ha definita Papa Francesco, in un buio fatto di disperazione, di donne sole che aggrappate ai loro figli …

Candiard: dal dialogo alla tolleranza per affrontare le sfide di oggi in Europa

Candiard: dal dialogo alla tolleranza per affrontare le sfide di oggi in Europa

Grazie alla Libreria Editrice Vaticana è ora disponibile in italiano il volume del domenicano sul ruolo della fede nella relazione tra religioni differenti. Un …

Verso l'incontro mondiale delle famiglie: accogliere l'amore



Verso l'incontro mondiale delle famiglie: accogliere l'amore

10.mo Incontro Mondiale delle Famiglie: 7 catechesi e 7 videotestimonianze che raccontano storie, ferite, rinascita, fede. È la proposta del Vicariato di Roma e …

FRATELLI TUTTI di Papa Francesco



FRATELLI TUTTI di Papa Francesco

voci: Raffaella Castelli, Stefano Mondini

e con Aldo Russo e Gaetano Lizzio.

Adattamento e regia: Mara Miceli

PRIMO PIANO

Ucraina, drammatico il bilancio nel sudest mentre la popolazione rientra a ovest

Ucraina, drammatico il bilancio nel sudest mentre la popolazione rientra a ovest

Difficile verificare alcune delle notizie che giungono dall’Ucraina, tra cui le sorti di Mariupol e dell’incrociatore russo evacuato nel Mar Nero. Resta …

