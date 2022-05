(AGENPARL) – sab 07 maggio 2022 Non riesci a vedere la newsletter? [Guardala online](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ESK.Rct.BDk8.A.PaK6oeflK-m5D7foY4kcvGwcT4GZcKTU5MhqrQ5S4ThDg20LQXwEEaXpAHgkzkhFzi37vs-4G-hFTPBvixx0Yw)

[Vatican News]

Le notizie del giorno

07/05/2022

[Francesco ai padri mercedari: ci sono più schiavi oggi che nel passato](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ESK.Rct.BDlM.A.2NZO4PsCl65N9mf9aUm-OGL9kOxgvP6W2IzBDDa_l5RclfZXYy0U2e3slr2oHr5CjNvFjVP072tgLXiksbW_Xg)

[article icon]

[Francesco ai padri mercedari: ci sono più schiavi oggi che nel passato](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ESK.Rct.BDlM.A.2NZO4PsCl65N9mf9aUm-OGL9kOxgvP6W2IzBDDa_l5RclfZXYy0U2e3slr2oHr5CjNvFjVP072tgLXiksbW_Xg)

Il Papa ha ricevuto in udienza i partecipanti al Capitolo generale dell’Ordine della Beata Vergine Maria della Mercede incentrato sul tema “Fate quello che vi dirà”. Oggi, ha detto il Pontefice, sono molte le nuove forme di schiavitù

[Il Papa al Sant’Anselmo: c’è l’odore del diavolo quando la liturgia è bandiera di divisione ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ESK.Rct.BDlF.A.MobhpntaA1ABwSIOY-LyTzHCpnx4-vepkR1uo4-KT1HyGXa_sonAV_7kdHt9lmHlBSBYthRHG_mgNu9u7Ili5w)

[article icon]

[Il Papa al Sant’Anselmo: c’è l’odore del diavolo quando la liturgia è bandiera di divisione ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ESK.Rct.BDlF.A.MobhpntaA1ABwSIOY-LyTzHCpnx4-vepkR1uo4-KT1HyGXa_sonAV_7kdHt9lmHlBSBYthRHG_mgNu9u7Ili5w)

L’udienza nel 60.esimo della fondazione dell’Istituto pontificio nato, spiega il Papa, per rispondere alla crescente necessità del Popolo di Dio di partecipare …

[Una nuova via di pace per il Sud Sudan: l’augurio del Papa, di Welby e Wallace](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ESK.Rct.BDlD.A.Reah7LkNeKk61blcfjDKoCV8bQoGiRGZFpX2KqFsfGHJpIZ8GqYKpqQ8bBkeGKRvqbJgDLNqsNyYI_fiLYvdmw)

[article icon]

[Una nuova via di pace per il Sud Sudan: l’augurio del Papa, di Welby e Wallace](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ESK.Rct.BDlD.A.Reah7LkNeKk61blcfjDKoCV8bQoGiRGZFpX2KqFsfGHJpIZ8GqYKpqQ8bBkeGKRvqbJgDLNqsNyYI_fiLYvdmw)

In un messaggio congiunto firmato da Francesco, dall’arcivescovo di Canterbury e dal moderatore della Chiesa di Scozia, si esorta a vivere la speranza di …

[Il Papa nomina monsignor Russo vescovo di Velletri – Segni](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ESK.Rct.BDlJ.A.7ZzIhRptHOrfut8o59mGkXeOmVr0RVy9P9g-QeyiXKsFazuXw3MwSLOd_tfYZBu6Hb54q3Ne4akmlCn9m1SIAw)

[article icon]

[Il Papa nomina monsignor Russo vescovo di Velletri – Segni](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ESK.Rct.BDlJ.A.7ZzIhRptHOrfut8o59mGkXeOmVr0RVy9P9g-QeyiXKsFazuXw3MwSLOd_tfYZBu6Hb54q3Ne4akmlCn9m1SIAw)

Accettando la rinuncia di monsignor Apicella, Francesco ha destinato il segretario generale della Cei alla sede vescovile laziale

SANTA SEDE E CHIESA NEL MONDO

[Plenaria Uisg: come il Sinodo cambia la vita religiosa](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ESK.Rct.BDk6.A.J4i_02L1dWdzQoT6iAhInnKG1FRgCoS3HWp-Ut_3rbMVCFbuE_CJ0_dfd_h1n2PXPnRm8G8JsJIhem_pWnUEQA)

[article icon]

[Plenaria Uisg: come il Sinodo cambia la vita religiosa](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ESK.Rct.BDk6.A.J4i_02L1dWdzQoT6iAhInnKG1FRgCoS3HWp-Ut_3rbMVCFbuE_CJ0_dfd_h1n2PXPnRm8G8JsJIhem_pWnUEQA)

L’Osservatore Romano pubblica un servizio conclusivo sui cinque giorni dell’assemblea plenaria dell’Unione internazionale delle superiore generali, che si è …

[Centro e Sud America, la guerra in Europa alimenta tensioni, povertà e disuguaglianze sociali](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ESK.Rct.BDk4.A.sxUS-uIPU_rdHSYYxo0Ma08A8NgPZKmy8A95lsBIl7FSr7YOEfpu-SXLCbmaBgGt8h6FZo0C-535jgTEe3SH5Q)

[article icon]

[Centro e Sud America, la guerra in Europa alimenta tensioni, povertà e disuguaglianze sociali](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ESK.Rct.BDk4.A.sxUS-uIPU_rdHSYYxo0Ma08A8NgPZKmy8A95lsBIl7FSr7YOEfpu-SXLCbmaBgGt8h6FZo0C-535jgTEe3SH5Q)

La Pontificia Commissione per l’America Latina, guidata dal cardinale Ouellet, ha promosso un incontro interdicasteriale su “L’impatto della guerra ucraina in …

[Ucraina: la missione dei cappellani militari tra gli orrori della guerra](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ESK.Rct.BDk7.A.SpwX0x6NANAG_C3hJJxXO8WNYY1VfWdVp0qbOIXDxg7pvI0ZGSujXsaeLF7_pEDu5LEIBwINB5lGWVh4oe4d-w)

[article icon]

[Ucraina: la missione dei cappellani militari tra gli orrori della guerra](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ESK.Rct.BDk7.A.SpwX0x6NANAG_C3hJJxXO8WNYY1VfWdVp0qbOIXDxg7pvI0ZGSujXsaeLF7_pEDu5LEIBwINB5lGWVh4oe4d-w)

Padre Andriy Zelinskyy: “la missione è sempre la stessa ma in un contesto diverso. Se non è possibile stare in qualche luogo insieme con i militari allora …

[Hebdomada Papae: il Gr in latino del 7 maggio](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ESK.Rct.BDlK.A.q9rPakFumXYHy_9IoRTzp2h01cuzQf2yHY5WqE7VCM4MHT6rz3sVg9Q1cASHblTF0pf9lmBsjDyG9xPPdylCDg)

[article icon]

[Hebdomada Papae: il Gr in latino del 7 maggio](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ESK.Rct.BDlK.A.q9rPakFumXYHy_9IoRTzp2h01cuzQf2yHY5WqE7VCM4MHT6rz3sVg9Q1cASHblTF0pf9lmBsjDyG9xPPdylCDg)

Le notizie vaticane in lingua latina, con traduzione in italiano, in onda ogni domenica alle 17.30. Nel sommario di oggi la preghiera del Papa: affidiamo a …

[IV Domenica di Pasqua Anno C – Commento al Vangelo di don Fabio Rosini](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ESK.Rct.BDk9.A.mz6zsjzjoVG5zpRw_hsw-TCXPccPkW6f8VlgD3XMvzlbsrwfxl8OSNNV7QOF277kCXiGJehQMHfiToYgipb-tQ)



[IV Domenica di Pasqua Anno C – Commento al Vangelo di don Fabio Rosini](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ESK.Rct.BDk9.A.mz6zsjzjoVG5zpRw_hsw-TCXPccPkW6f8VlgD3XMvzlbsrwfxl8OSNNV7QOF277kCXiGJehQMHfiToYgipb-tQ)

Don Fabio Rosini, direttore del Servizio per le Vocazioni della Diocesi di Roma, commenta il Vangelo dell’8 maggio 2022, IV domenica di Pasqua Nel Vangelo di …

[Candiard: dal dialogo alla tolleranza per affrontare le sfide di oggi in Europa](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ESK.Rct.BDlG.A.U9Pi7a4dG89y0OM4w0qLocUEFtTYsYE3oakZAvuIQklXY0-hp5_GmHLLf4HS56V-OrZYKO3vxuCy8eNuSOhO6g)

[article icon]

[Candiard: dal dialogo alla tolleranza per affrontare le sfide di oggi in Europa](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ESK.Rct.BDlG.A.U9Pi7a4dG89y0OM4w0qLocUEFtTYsYE3oakZAvuIQklXY0-hp5_GmHLLf4HS56V-OrZYKO3vxuCy8eNuSOhO6g)

Grazie alla Libreria Editrice Vaticana è ora disponibile in italiano il volume del domenicano sul ruolo della fede nella relazione tra religioni differenti. Un …

[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ESK.Rct.BDlL.A.8vgDJD0ktcfadxtqSVpx32vsZD8ro5-0cLdcQ5Drm7quvSEbOa43TikIIEAgBBvBoUYKzQPmdwB8WfkmeQ6JFQ)



[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ESK.Rct.BDlL.A.8vgDJD0ktcfadxtqSVpx32vsZD8ro5-0cLdcQ5Drm7quvSEbOa43TikIIEAgBBvBoUYKzQPmdwB8WfkmeQ6JFQ)

voci: Raffaella Castelli, Stefano Mondini

e con Aldo Russo e Gaetano Lizzio.

Adattamento e regia: Mara Miceli

[Verso l’Incontro mondiale delle famiglie: confidare nella Provvidenza](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ESK.Rct.BDlI.A.IOuFM3jADwMeEYMFDWgT0bu5owjGrIJ_QRq-WigjfZD80QvMC3wL6gBhILTdnJuSaVF48C8mM2yzWyldfBCQZA)



[Verso l’Incontro mondiale delle famiglie: confidare nella Provvidenza](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ESK.Rct.BDlI.A.IOuFM3jADwMeEYMFDWgT0bu5owjGrIJ_QRq-WigjfZD80QvMC3wL6gBhILTdnJuSaVF48C8mM2yzWyldfBCQZA)

10.mo Incontro Mondiale delle Famiglie: 7 catechesi e 7 videotestimonianze che raccontano storie, ferite, rinascita, fede. È la proposta del Vicariato di Roma e …

PRIMO PIANO

[Zelensky apre ad un possibile accordo con la Russia. Da Biden altri aiuti militari](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ESK.Rct.BDlA.A.GmG_LCnKxY53fg82gCuwdDBradW0XFDMrH06ushVftS0O9svC7gKNueFmUjqfckWpVZNHYLi-syTMk_tA7H55w)

[article icon]

[Zelensky apre ad un possibile accordo con la Russia. Da Biden altri aiuti militari](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ESK.Rct.BDlA.A.GmG_LCnKxY53fg82gCuwdDBradW0XFDMrH06ushVftS0O9svC7gKNueFmUjqfckWpVZNHYLi-syTMk_tA7H55w)

Sono in arrivo all’Ucraina altre armi e munizioni dagli Stati Uniti, mentre il presidente Zelensky lancia proposte a Mosca. Cresce intanto la tensione in attesa …

[Esplosione in un hotel in ristrutturazione a Cuba, si cercano superstiti](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ESK.Rct.BDlB.A._kWeKc1zZcfXZ_eISjp6V8Qsc4fR0FsdNO3v-9CZGTnQu-wZCVrTeHiKZyPP6P2prbUtrkr2OYTUjN9ZqZoE0A)

[article icon]

[Esplosione in un hotel in ristrutturazione a Cuba, si cercano superstiti](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ESK.Rct.BDlB.A._kWeKc1zZcfXZ_eISjp6V8Qsc4fR0FsdNO3v-9CZGTnQu-wZCVrTeHiKZyPP6P2prbUtrkr2OYTUjN9ZqZoE0A)

Si continua a scavare tra le macerie dell’hotel Saratoga, a l’Havana, dopo un’esplosione, probabilmente causata da una fuga di gas, e che ha causato 22 vittime …

Vai al sito [www.vaticannews.va](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.ESK.Rct.BDlN.A.tJj9_AY2eY_5N5BMG5k8MDV86E7iQCEw7Q2aZQJip7UtdE_K8R38Qb7YEu9h7mb1YANHr95xX2C8PzAsgTpKlA)

SOCIAL

🔊 Listen to this