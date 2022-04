Newsletter News dalle biblioteche

(AGENPARL) – lun 04 aprile 2022 [Vai al sito del Comune di Verona](https://www.comune.verona.it)

04/04/2022

http://biblioteche.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80913

[GenZ stories: mostra collettiva di fotografia](http://biblioteche.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80913)

Dal 1° al 14 aprile 2022, Biblioteca Civica, protomoteca e vetrina su via Cappello: mostra collettiva di fotografia GenZ stories, organizzata dallo IUSVE Istituto Universitario … [»»](http://biblioteche.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80913)

http://biblioteche.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80924

[Esperienza estetica e bellezza. Tra psiche e paesaggio](http://biblioteche.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80924)

Lunedì 4 aprile 2022, ore 17.30, Biblioteca Civica – Sala Farinati: ESPERIENZA ESTETICA E BELLEZZA. TRA PSICHE E PAESAGGIO Conferenza del ciclo “Attraverso il paesaggio. I pesaggi … [»»](http://biblioteche.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80924)

http://biblioteche.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80931

[Mirco Cittadini: Il Paradiso non può attendere. Dante, Beatrice e la felicità](http://biblioteche.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80931)

Giovedì 7 aprile 2022, ore 17.30, Biblioteca Civica, Sala Affreschi (Chiostro): IL PARADISO NON PUÒ ATTENDERE. DANTE, BEATRICE E LA FELICITÀ, incontro condotto da Mirco … [»»](http://biblioteche.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80931)

http://biblioteche.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80936

[Conferenza ASTAV: L’industria delle acque “minerali” in bottiglia](http://biblioteche.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80936)

Giovedì 7 aprile 2022, ore 17, Biblioteca Civica, Sala Farinati: L’industria delle acque “minerali” in bottiglia, conferenza dell’ Associazione Scienza e Tecnica a … [»»](http://biblioteche.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80936)

http://biblioteche.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80954

[Tank: sviluppare l’immaginario. 4. Irene Alison, Fabio Moscatelli, “Editoria e self-publishing. Il progetto Gioele”](http://biblioteche.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80954)

Sabato 09/04/2022 ore 11.00, in Biblioteca Civica – sala Farinati: Conferenza del ciclo “TANK: SVILUPPARE L’IMMAGINARIO” ? Irene Alison, Fabio Moscatelli, “Editoria e self-publishing. … [»»](http://biblioteche.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80954)

