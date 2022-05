Newsletter Eventi

(AGENPARL) – mar 10 maggio 2022 [Vai al sito del Comune di Verona](https://www.comune.verona.it)

10/05/2022

[U.F.O. in Central Park](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=58871)

Circoscrizione 5^

L'associazione C.T.G. Un Volto Nuovo propone il concerto "U.F.O. in Central Park ", racconti in jazz al parco S. Giacomo di via Tunisi in Borgo Roma.

[Straverona 2022](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76157)

Domenica 22 maggio si svolge la ' 39^ Straverona' una giornata di sport, cultura e solidarietà per vivere Verona in movimento. L'evento podistico, ludico-motorio, si snoda …

[“La Città del Jazz” 7^ edizione – Conservatorio di Verona](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77610)

12 maggio 2022 Teatro Camploy ore 21.00 Conservatorio di Verona "Evaristo e Felice Dall'Abaco" "Il Jazz domani" coinvolge gli studenti dei Conservatori di …

[Ciclo di incontri sul benessere e sul contrasto della solitudine, Ed. 2022](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77817)

Gli appuntamenti periodici dedicati ai temi del benessere, delle relazioni, delle emozioni, della lotta alla solitudine e della comunicazione ci accompagnano lungo l'intero …

[Emilio Salgari: dottor Lovecraft, suppongo?](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81326)

Biblioteche

Sabato 14 maggio 2022, ore 10:00, Biblioteca Civica, Sala Teologia Emilio Salgari: dottor Lovecraft, suppongo? seminario organizzato da Ilcorsaronero. Rivista Salgariana di Letteratura …

