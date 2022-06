Nei gironi degli MTTU Under 15 Championships Italia 1 è prima

(AGENPARL) – dom 19 giugno 2022

Alla Fiera di Rimini è in pieno svolgimento la prima giornata degli MTTU Under 15 Championships, che ha in programma la disputa dei gironi e dei quarti di finale a squadre.

Nel Gruppo C Italia 1 di Giacomo Izzo (nella foto di Giuseppe Di Carlo), Davide Simon e Giorgia Filippi, guidati da Sebastiano Petracca, ha battuto per 4-0 il Kosovo, con il 3-0 (11-4, 11-9, 11-3) di Simon su Maloku, il 3-0 (11-6, 11-8, 11-6) di Izzo su Behluli, il 3-0 (11-5, 11-6, 11-5) di Filippi su Ruli e il 3-0 (11-7, 11-5, 11-4) in doppio di Izzo e Simon su Maloku e Behluli, e per 4-2 il Portogallo, con il 3-0 (11-5, 11-5, 11-6) di Izzo su Adao, il 3-0 (11-9, 11-8, 12-10) di Filippi su Charamba, il 3-1 (11-6, 4-11, 11-0, 11-3) in doppio di Izzo e Simon su Adao e Olhero e il 3-0 (11-4, 11-2, 11-3) di Izzo su Olhero.

I lusitani sono andati a segno con il 3-2 (8-11, 11-8, 11-7, 5-11, 11-5) di Olhero su Simon e con il 3-2 (11-9, 8-11, 11-6, 5-11, 11-9) nel misto di Olhero e Charamba su Izzo e Filippi. Gli azzurri sono già certi del primo posto, indipendentemente dall’esito dell’ultimo match contro Cipro. Alle loro spalle sarà decisiva la sfida in corso fra portoghesi e kosovari.

Nel Gruppo A ha già conquistato il primato Israele, grazie al 4-0 sulla Macedonia del Nord e al 4-0 su Italia 2 di Oliver Mankowski, Simone Garello, Laura Alba Pinna e Alice Galli, seguiti da Gianluca Abbaticchio, che si sta giocando il passaggio al Tabellone A contro i macedoni.

Nel Gruppo B la Francia ha prevalso per 4-2 sulla Spagna, che a sua volta ha regolato per 4-0 Malta. Si stanno affrontando francesi e maltesi.

Nel Gruppo D la Turchia ha sconfitto per 4-0 San Marino e per 4-1 la Grecia. Gli ellenici hanno avuto la meglio per 4-3 sulla Slovenia, che si è imposta su San Marino. Non è escluso un arrivo a tre a pari punti.

Fonte/Source: https://www.fitet.org/news/attivita-internazionale/16470-nei-gironi-degli-mttu-under-15-championships-italia-1-%C3%A8-prima.html