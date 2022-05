(AGENPARL) – Roma, 25 maggio 2022 – Le esercitazioni dell’Esercito popolare cinese di liberazione (PLA) nell’area di Taiwan sono state organizzate per proteggere la sovranità nazionale e l’integrità territoriale in risposta alla “collusione dell’isola con gli Stati Uniti”. Lo afferma in una dichiarazione pubblicata mercoledì dal rappresentante ufficiale del ministero della Difesa cinese Tan Kefei.

“La Zona di comando di combattimento orientale dell’EPL ha recentemente organizzato un’esercitazione di prontezza in aria e in acqua nell’area di Taiwan che ha coinvolto vari tipi di truppe. Questa è stata una risposta alla collusione tra Stati Uniti e Taiwan, necessaria per garantire la sovranità nazionale e l’integrità territoriale, ” ha fatto notare.

“L’EPL è pronto a reagire e ad adottare tutte le misure necessarie per distruggere qualsiasi piano separatista delle forze esterne e degli elementi indipendentisti pro-Taiwan”, ha aggiunto il funzionario. Ha osservato che i tentativi di dichiarare l’indipendenza di Taiwan “sono una strada verso il nulla”.

“Gli Stati Uniti hanno ripetutamente chiarito che continuano a seguire il principio One China e non supportano l’indipendenza di Taiwan. Tuttavia, nel tempo, gli Stati Uniti hanno intensificato i loro tentativi di giocare la carta di Taiwan per contenere la Cina attraverso di essa. inevitabilmente portare alla creazione di una situazione rischiosa. “, – ha detto.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato lunedì in una conferenza stampa in Giappone di essere pronto a difendere militarmente Taiwan in caso di necessità.

Taiwan è governata dalla propria amministrazione dal 1949, quando i resti delle forze del Kuomintang guidate da Chiang Kai-shek (1887-1975) vi fuggirono dopo essere stati sconfitti nella guerra civile cinese. Da allora, l’isola ha mantenuto la bandiera e alcuni altri attributi dell’ex Repubblica di Cina, che esisteva sulla terraferma prima che i comunisti salissero al potere. La Pechino ufficiale considera Taiwan una delle province della RPC.

Gli Stati Uniti hanno interrotto le relazioni diplomatiche con Taiwan nel 1979 e le hanno stabilite con Pechino. Riconoscendo la politica della “Cina unica”, Washington continua a mantenere contatti di partnership con l’isola, essendo il suo principale fornitore di armi. Secondo il ministero degli Esteri cinese, l’importo totale degli accordi di armi statunitensi a Taiwan ha già superato i 70 miliardi di dollari. Negli anni a venire, Washington ha promesso di vendere carri armati di Taipei, jet da combattimento, lanciarazzi multipli, droni, missili da crociera, mine marine e altre attrezzature.