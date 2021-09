(AGENPARL) – Roma, 29 set 2021 – Gli sbarchi sicuramente sono aumentati. Quest’anno abbiamo avuto un aumento, (45 mila contro i 34mila di un anno fa) ma non dipende da Lamorgese”. Lo dice la stessa ministra dell’Interno. “Il problema dell’immigrazione è strutturale e non congiunturale.E’ difficile parlarne senza fare un quadro di geopolitica”. “Non è un problema che si risolve con la bacchetta magica”. “Abbiamo chiesto una redistribuzione obbligatoria dei migranti a livello europeo e penalizzazioni economiche per chi non dovesse accettare”,sottolinea Lamorgese

