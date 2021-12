(AGENPARL) – Roma, 11 dic 2021 – “FdI ha presentato proposte puntuali alla manovra puntando sull’occupazione, perché l’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro e solo garantendo a tutti gli italiani l’accesso al lavoro la ripresa può diventare stabile e duratura. Strumenti come il reddito di cittadinanza sono disincentivanti e iniqui perché uno Stato giusto non può dare 780 euro a chi potrebbe lavorare ma non vuole farlo e 270 euro a persone disabili che vorrebbero ma non possono lavorare.Da sempre siamo al fianco delle categorie produttive e per questa ragione abbiamo rivolto un invito ai loro rappresentanti per confrontarsi tutti insieme e ragionare su una manovra sulla quale pesa l’eterogeneità di questa maggioranza”.

Così Galeazzo Bignami, deputato di Fratelli d’Italia intervenendo al dibattito “Punto Italia. Domande e risposte a confronto sulla manovra economica più importante del dopoguerra” in corso ad Atreju, la manifestazione di FDI.