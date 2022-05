(AGENPARL) – gio 19 maggio 2022 [Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui](https://ufficio-stampa.musvc2.net/e/r?q=Py%3d0tPzK_rwcr_37_2sSv_B8_rwcr_2BkWxXmY.eIkAlOz.5oI_2sSv_B8f_NauP_XpJnH.kKpT_2sSv_B8_rwcr_3Bp0l_NauP_YnHwS6_JQyZ_TfBJ8k_NauP_YnF_rwcr_2Bq79_NauP_YnPsTEX.7ek_JQyZ_UdHFX7G-s.Y_rwcr_2b8_JQyZ_UdLz_JQyZ_T6S7Wabk91CpS7H8–7_rw7k3acr_301Mn_tMnM%269%3dAW0XCY%26d%3dI5Kv9B.FeP%26sK%3d2XAb%26l%3dW%26x%3dW6c%26y%3dT8ZI%26L%3d-1eFX1fEa6e&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Ucraina e Unione europea: Insieme

Alla Luiss Lectio Magistralis di Emine Dzhaparova,

First Deputy Minister for Foreign Affairs of Ukraine

Lunedì 23 maggio ore 10:00

Aula Magna Mario Arcelli – Campus Luiss, Viale Pola 12

Lunedì 23 maggio alle ore 10:00 presso l’Aula Magna Mario Arcelli del Campus Luiss di Viale pola 12, [Emine Dzhaparova](https://ufficio-stampa.musvc2.net/e/t?q=0%3dHXFYJZ%26r%3dX%265%3dXBd%266%3dUDaP%26N%3dnQAIy_OhvV_Zr_KWzg_Ul_OhvV_Yw8t.TzDoMv7o8.6Km_OhvV_YwPoHz_KWzg_Ull4BtB_USn874xLC4%26j%3dJBL208r4gI.GkQ%26zL%3d8YHc&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt), First Deputy Minister for Foreign Affairs of Ukraine, terrà la Lectio Magistralis dal titolo: “Ucraina e Unione europea: Insieme”.

Al centro dell’appuntamento ci saranno il contrasto alla disinformazione, il ruolo dei media nell’invasione russa dell’Ucraina e il futuro delle relazioni tra il Paese e la UE.

L’incontro è parte dell’inaugurazione del biennio accademico 2021/2023 del [Master in Giornalismo e Comunicazione Multimediale](https://ufficio-stampa.musvc2.net/e/t?q=5%3d4X0T6Z%26l%3dS%26q%3dX6Y%26r%3dU8VB%26N%3dhLwIs_JTvP_Ud_KQuS_Uf_JTvP_Ti0iGuGaDlLmG.oNiKv.Bt_JTvP_Ti_KQuS_Vf6rBn9_zI_cJrG_rsVs_364Y53d4aTAZ3SAW.8a0U0YCU1Y4V2W9a3WBV7W%26g%3dFuKy62.FhM%26iK%3d5U1b&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)dell’Università ed è organizzato in collaborazione con il [Luiss Data Lab](https://ufficio-stampa.musvc2.net/e/t?q=4%3dIbGSKd%26s%3dR%266%3dbCX%267%3dYEUQ%26R%3do2s8hKBMz_IizW_Ts_OXth_Ym_IizW_SxAhKsIh3.4RpJA.F1_IizW_Sx%26A%3dtLASjS.6B1%260A%3dY9RR&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)e [IDMO](https://ufficio-stampa.musvc2.net/e/t?q=5%3dGVHTIX%26t%3dS%264%3dVDY%265%3dSFVO%26L%3dp3q2iL0G1_JgtX_Uq_IYuf_Sn_JgtX_TvN5O.y5uG.yK_zsiq_08%26t%3dD3KB40.FuK%26qK%3dHS9b&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)(Italian Digital Media Observatory), l’osservatorio italiano sui media digitali, diretto da Gianni Riotta.

Al termine della Lectio, Emine Dzhaparova risponderà alle domande della stampa e degli aspiranti giornalisti del Master Luiss.

E’ prevista traduzione simultanea dall’inglese all’italiano.

Per partecipare clicca [QUI](https://ufficio-stampa.musvc2.net/e/t?q=5%3dJVNTLX%26z%3dS%267%3dVJY%268%3dSLVR%26L%3dvLCG7_Jjtd_Ut_Ieui_St_Jjtd_TyC9ABJ.tGAD7Lt4y.58D_6slq_F8yF6EB_Ieui_StMvIoA72_9F2F27_xL6G93t2o6o_A7Jw766%26r%3dEDJ05K.EsL%262J%3dFTJa&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

🔊 Listen to this