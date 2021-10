(AGENPARL) – Roma, 26 ott 2021 – “Oggi il segretario del PD Enrico Letta si è vantato di aver vinto le elezioni amministrative e si è dilungato a parlare di me e di Fratelli d’Italia. Tanta spavalderia però si scontra con il terrore di sottoporsi al giudizio degli italiani. Sfido Letta, il PD e il resto della sinistra a sfidare Fratelli d’Italia nelle urne, andando al voto subito dopo l’elezione del Presidente della Repubblica. Avremmo così modo di confrontare i nostri programmi su lavoro, pensioni, tasse, caro bollette, immigrazione, sicurezza. Ma forse proprio per questo faranno di tutto per rimandare il più possibile le elezioni politiche”. Nota di Giorgia Meloni in risposta a Enrico Letta

