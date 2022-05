(AGENPARL) – Roma, 01 maggio 2022 – Le forze armate americane hanno iniziato ad addestrare i soldati ucraini all’uso di sistemi d’arma avanzati in Germania, ha rivelato venerdì il Pentagono.

In una conferenza stampa a Washington , il segretario stampa del Pentagono John F. Kirby ha affermato che gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo con la Germania per avviare programmi di addestramento per i soldati ucraini.

La Guardia Nazionale della Florida è stata incaricata del “grosso” dell’addestramento, che mostrerà a un gruppo di truppe ucraine come utilizzare armi avanzate come obici, sistemi radar e veicoli corazzati.

“Oggi posso annunciare che gli Stati Uniti hanno iniziato l’addestramento con le forze armate ucraine sui sistemi chiave delle installazioni militari statunitensi in Germania. Ora, questi sforzi si basano sull’addestramento iniziale di artiglieria che le forze ucraine hanno già ricevuto altrove e includono anche l’addestramento sui sistemi radar e sui veicoli corazzati che sono stati recentemente annunciati come parte dei pacchetti di assistenza alla sicurezza”, ha affermato Kirby.

“Questo nuovo sforzo di formazione in Germania e in altre località in Europa è a diretto supporto dei recenti pacchetti di assistenza alla sicurezza degli Stati Uniti progettati per aiutare l’Ucraina a vincere le sue battaglie oggi e costruire forza per domani. Questi nuovi sistemi e la relativa formazione… rafforzeranno la capacità dell’Ucraina di contrastare la rinnovata offensiva russa nell’Ucraina orientale”, ha proseguito il portavoce del Pentagono.

Questa settimana, il presidente Joe Biden ha invitato il Congresso ad approvare un ulteriore round di aiuti militari da inviare in Ucraina, richiedendo altri 33 miliardi di dollari in aggiunta ai 13,6 miliardi di dollari inviati alla nazione dell’Europa orientale a marzo.

“Fondamentalmente, siamo senza soldi”, ha detto il presidente.

Biden in precedenza ha suscitato polemiche per le osservazioni ai soldati statunitensi in Polonia suggerendo che sarebbero entrati nel campo di battaglia in Ucraina.

“Vedrete, quando sarete lì, e alcuni di voi sono stati lì, vedrete donne, giovani, in piedi davanti a un maledetto carro armato”, ha detto Biden durante una visita di marzo con il 82a divisione aviotrasportata di stanza nella città polacca di Rzeszow.

Il 79enne democratico in seguito ha cercato di dire che stava semplicemente parlando di truppe americane che addestravano ucraini in Polonia. Tuttavia, anche la Casa Bianca è stata costretta a fare marcia indietro , poiché sarebbe stata vista come una grande escalation in quella che è diventata una guerra per procura tra le potenze occidentali e la Federazione Russa.

Un portavoce della Casa Bianca in seguito ha affermato che i soldati ucraini stavano semplicemente “interagendo” con le truppe americane in Polonia.

Venerdì, il principale portavoce del Pentagono ha affermato che le truppe statunitensi stanno attualmente addestrando le forze ucraine in “circa tre località”, ma confermerebbe solo il sito tedesco poiché affermava di “non essere libero” di rivelare le altre località di addestramento.

L’annuncio di Kirby arriva quando i legislatori tedeschi hanno approvato una misura per inviare ” armi pesanti e sistemi complessi ” in Ucraina, dopo aver mostrato in precedenza la reticenza a inviare armi significative nel paese, con molti che hanno indicato la forte dipendenza della Germania dall’energia russa per la sua riluttanza ad apparire coinvolti nella guerra.

Nel 2020, l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva tentato di condurre un ritiro delle truppe americane sul campo in Germania – un residuo della seconda guerra mondiale e della successiva guerra fredda – a causa del costante fallimento del paese nel far fronte alla spesa della NATO inviando miliardi a Mosca per il gas russo.

Tuttavia, dopo aver assunto il controllo della Casa Bianca, il presidente Joe Biden ha annullato la riduzione delle truppe e invece ha deciso di rafforzare l’impronta militare americana in Germania, inviando altri 7.000 soldati nel principale stato membro dell’Unione Europea a febbraio.

