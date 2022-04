(AGENPARL) – mer 06 aprile 2022 Le Commissioni consiliari di giovedì 7 aprile

Domani, giovedì 7 aprile, si svolgeranno le seguenti Commissioni consiliari:

III Commissione alle ore 10.30 – in videoconferenza

con il seguente ordine del giorno:

– Audizione della Vice Presidente AVAPO VENEZIA Nicoletta Oniga

E’ prevista una seconda convocazione alle ore 11.30 dello stesso giorno, nel caso in cui, per problemi tecnici, la seduta in prima convocazione non dovesse aver luogo.

V Commissione (congiunta alla VII) alle ore 12.30 – in videoconferenza

con il seguente ordine del giorno:

– Esame della proposta di deliberazione PD 1067/2021: Riqualificazione dell’ex Istituto delle Canossiane alla Giudecca con la realizzazione di un compendio residenziale. Variante n. 59 al Piano degli Interventi (VPRG per la Città Antica). Adozione

E’ prevista una seconda convocazione alle ore 13.30 dello stesso giorno, nel caso in cui, per problemi tecnici, la seduta in prima convocazione non dovesse aver luogo.

————————

Venezia, 6 aprile 2022

