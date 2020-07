LAZIO, SIMEONE (FI): AMPLIAMENTO PER RIDA AMBIENTE: DALLA DIRIGENTE TOSINI NESSUNA RISPOSTA. GRAVE ASSENZA ASSESSORE VALERIANI. BASTA CON SOLUZIONI D’EMERGENZA, SI RISCHIA DI FAVORIRE SOLO MANOVRE SPECULATIVE

(AGENPARL) – Roma, 21 lug 2020 – “Ampliamento per la Rida Ambiente: dall’ingegner Flaminia Tosini non abbiamo avuto risposte. Nella seduta telematica odierna della commissione Rifiuti, convocata su mia richiesta relativamente alla vicenda dell’aumento dello stoccaggio concesso alla società Rida Ambiente di Aprilia, devo innanzitutto constatare con rammarico la grave assenza dell’assessore Massimiliano Valeriani, che di fatto preferisce sfuggire dalle proprie responsabilità.

Nel merito devo registrare che la dirigente delle Politiche Ambientali della Regione, Flaminia Tosini, non ha fornito risposte esaurienti ai dubbi e agli interrogativi posti sull’intero iter procedurale.

A mio parere un provvedimento che ha come scopo principale se non unico quello di fronteggiare l’urgenza non è sufficiente. Alla base di questa situazione ci sono purtroppo responsabilità dell’amministrazione regionale, dal momento che sono più di 7 anni che attendiamo un piano rifiuti organico.

La determina G07906 del 6 luglio che ha concesso l’aumento dello stoccaggio nella misura del 30% a favore della Rida Ambiente è con tutta evidenza ‘figlio’ della mancanza di programmazione della Regione Lazio sul tema dei rifiuti. Non dimentichiamo per esempio anche il caso della discarica di borgo Montello, per circa 20 anni rimasta in vita a suon di ordinanze che imponevano la realizzazione di nuovi invasi proprio per affrontare l’emergenza.

Il perdurare dello stato d’incertezza non è accettabile ed è chiaro che questa inerzia oggi ha dato spazio a manovre speculative da parte di alcuni soggetti privati, come nel caso di Aprilia.

Quella che è la seconda città della provincia di Latina non può sempre pagare dazio in termini di servitù, continuando a subire ed accettare passivamente le decisioni calate dall’alto. Penso all’impianto dell’ex Kyklos, come pure al rischio di una nuova discarica a La Gogna.

Da consigliere regionale eletto nella provincia di Latina sta a cuore il futuro dei nostri territori e delle comunità che rappresentiamo. E queste non possono continuare a vivere a proprio discapito un’emergenza che si paga in termini di qualità della vita, di sicurezza e di sviluppo”.

Lo dichiara in una nota Giuseppe Simeone, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale e presidente della commissione Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria e welfare.