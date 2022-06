ITALRUGBY, CROWLEY: “VITTORIA SOFFERTA. ERRORI DA NON RIPETERE NELLE PROSSIME PARTITE”

(AGENPARL) – sab 25 giugno 2022

Lisbona – Una vittoria sofferta per la Nazionale Italiana Rugby Maschile nella prima uscita del Tour Estivo 2022. Gli Azzurri si sono imposti – in rimonta – con il risultato di 38-31 all’Estadio do Restelo di Lisbona con il Portogallo. “Il Portogallo ha disputato un’ottima partita. Ha mosso la palla velocemente e ha realizzato mete di ottima fattura. Soprattutto nel primo tempo ci siamo messi in difficoltà da soli. Abbiamo concesso troppo. Nel secondo tempo ci siamo parlati e analizzato quanto stava succedendo riuscendo a portare a casa la partita” “Quando ero allenatore del Canada e giocavamo contro squadre di Tier 1 – continua Crowley – l’obiettivo era quello di mantenere alta la pressione e far vedere quanto si può competere in questo livello. Il Portogallo ha avuto un impatto importante sulla partita e ha sfruttato il momentum, cosa che non dovevamo concedere. Abbiamo sofferto molto e fatto fatica a difendere i punti di incontro: non dovrà più accadere nelle prossime partite” ha sottolineato l’allenatore azzurro. “Contro l’Uruguay ci sono state situazioni simili. Dobbiamo analizzare alcune azioni – ha dichiarato Michele Lamaro – per capire meglio come poter migliorare. A posteriori posso dire che scegliere di calciare sarebbe stata forse una buona scelta per mettere pressione sul risultato “ “La comunicazione con l’arbitro? E’ stata costante. Ho cercato di dare messaggi ai miei compagni durante la partita. Il finale è stato un po’ confusionario ma siamo riusciti a vincere una partita difficile” ha concluso il capitano azzurro.