(AGENPARL) – sab 21 maggio 2022 ROMA, 21 maggio 2022 – “Si confermano speranze ben riposte quelle nel presidente della Tunisia, Kais Saïed, che nel proseguire la sua road map per rilanciare la democrazia e stabilizzare il Paese, ha supervisionato ieri la riunione del Consiglio dei ministri, che si è concentrato su due temi: il decreto relativo alla creazione della Commissione consultiva per la stesura di una nuova Costituzione, e la convocazione degli elettori per il referendum del 25 luglio per garantire la più ampia partecipazione. Alla luce della crisi alimentare ed energetica, scaturita dall’aggressione della Russia all’Ucraina, la giovane Repubblica nordafricana assume fondamentale importanza per l’Italia e l’intera regione del Mediterraneo. Luogo ottimale per la produzione di idrogeno verde a basso costo, la Tunisia punta al 30% delle energie rinnovabili nel suo mix energetico entro il 2030. Per raggiungere questo obiettivo il governo e la società nazionale STEG, hanno già lanciato una serie di gare per progetti solari ed eolici in tutto il paese. Attraverso la nostra eccellente diplomazia, è opportuno incoraggiare il ruolo dell’Italia nella realizzazione di tali opere, a vantaggio dei nostri Paesi in termini economici, occupazionali ed energetici. Auspico inoltre maggiori coinvolgimento e collaborazione con il settore privato, soprattutto nello sviluppo di progetti di esportazione che vedranno l’Italia protagonista e che forniranno elettricità non sovvenzionata ai mercati circostanti, contribuendo in modo significativo alla crescita socioeconomica e alla stabilità dell’intera area con una conseguente diminuzione dei flussi migratori verso le nostre coste”. Lo dichiara la Senatrice Marinella Pacifico (Coraggio Italia, Centro dx – Gruppo Misto), segretario del Comitato parlamentare Schengen, Europol ed Immigrazione e Presidente UIP Italia – Tunisia.

Sen.ce Marinella Pacifico (Coraggio Italia)

[www.marinellapacifico.it](https://d.docs.live.net/24d53d23305f991c/Desktop/www.marinellapacifico.it)

Componente Esteri Senato, Gruppo Misto

Segretario del Comitato Parlamentare Schengen, Europol ed Immigrazione

