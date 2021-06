LAMEZIA TERME «Stamattina un operaio addetto a lavori di manutenzione in appalto sulla A2 per conto di ANAS ha perso la vita in un infortunio mortale la cui dinamica è in corso di accertamenti da parte delle autorità. È da tempo che come sindacato dei Trasporti e Confederazione ci rivolgiamo alle nostre controparti aziendali e alle istituzioni per sensibilizzarle sul tema della sicurezza. Non possiamo accettare i dati allarmanti sul numero degli infortuni nel settore dei trasporti e vogliamo che ANAS anche sulle esternalizzazioni duplichi il dato positivo interno sugli infortuni e riesca ad incidere con più risorse e sinergie per un miglioramento continuo e costante della sicurezza sui numerosi cantieri di manutenzione affidati in appalto in Calabria. Ai familiari del lavoratore la segreteria regionale della FIT Cisl Calabria esprime il suo cordoglio». Lo riporta una nota del sindacato. (News&Com)

