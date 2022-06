(AGENPARL) – mar 14 giugno 2022 Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

Infanzia, deputati Pd: bene la Garante Garlatti, Parlamento ruolo centrale

“Molto positiva la relazione della Garante per l’Infanzia, Carla Garlatti, presentata questa mattina. Da due anni e mezzo, ovvero dall’inizio della pandemia, il Parlamento e il Partito Democratico sono in prima linea per riportare i temi dell’infanzia e della tutela di bambini e minori al centro dell’agenda politica. All’inizio della pandemia il settore dell’infanzia è stato investito da molte difficoltà, dalla problematiche legate alla sfera psicologica e alla salute mentale di bambini e ragazzi, alla dispersione scolastica e a tutte le vulnerabilità legate al mondo dei bambini. E’ importante che la Garante abbia sollevato con tempestività e concretezza i temi che hanno riguardato i bambini nella prima fase della pandemia, la più critica. Come anche la necessità di una educazione all’uso critico dei media, il non lasciare da soli i ragazzi di fronte all’utilizzo di un tablet, ma seguirli nella loro evoluzione. Poi i cambiamenti sui tribunali dei minorenni che fanno perdere collegialità e multidisciplinarità. Importante il messaggio della centralità sul tema delle diseguaglianze da colmare che la Garante ha lanciato al presidente Draghi e della dispersione scolastica al ministro Bianchi. Su questi temi il Parlamento e il Partito Democratico in prima linea stanno lavorando con assiduità da molto tempo; c’è stato un forte lavoro politico a partire dall’aumento dei fondi destinati all’Infanzia con il Pnrr.

E’ bene ricordare anche che il Parlamento è stato interlocutore di qualità sia con il terzo settore, che lavora principalmente con i bambini e sia con il Governo. Su quest’ultimo punto non possiamo tralasciare l’atto di indirizzo del Parlamento che impegna il governo sui temi dell’accoglienza per i bambini che arrivano dall’Ucraina votato solo due settimane fa e ci impegniamo affinché il Parlamento abbia un ruolo sempre più centrale nel settore dell’Infanzia, a lungo dimenticato in passato. Per questo ci auguriamo che venga al più presto approvata una proposta di legge a prima firma Paolo Siani che prevede la costituzione di una Agenzia nazionale per l’Infanzia che possa svolgere un ruolo di primo piano proprio nel raccordo fra le diverse realtà istituzionali che si occupano dell’Infanzia, il terzo settore, le parti sociali”. Lo dichiarano in una nota congiunta la presidente del gruppo Pd alla Camera, Debora Serracchiani, il vicepresidente Pd della commissione parlamentare per l’Infanzia Paolo Siani e il capogruppo Pd della medesima commissione, Paolo Lattanzio.

