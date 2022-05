(AGENPARL) – lun 09 maggio 2022 09 maggio 2022

In occasione di “Maggio dei libri” organizzato un Open Day alla MEM

Per promuovere i propri servizi e le attività a disposizione degli utenti, la MEM – Mediateca del Mediterraneo di via Mameli 164 a Cagliari organizza per giovedì 12 maggio 2022 un Open Day in occasione della manifestazione “Maggio dei libri”.

Sarà una giornata dedicata alla scoperta e alla riscoperta della Biblioteca e dell’Archivio Storico comunale di Cagliari.

In occasione dell’Open Day verrà allestita una mostra bibliografica dedicata alla vasta collezione delle diverse edizioni della Bibbia, dal XVI al XX secolo, presenti nel ricchissimo patrimonio della Biblioteca Studi Sardi. La mostra sarà aperta al pubblico fino a martedì 31 maggio 2022.

Attraverso delle visite guidate, al pubblico verrà illustrato il patrimonio bibliografico, documentale e multimediale dei servizi presenti all’interno della MEM quali l’Archivio Storico comunale, la Biblioteca Studi Sardi, la Biblioteca Generale, la Sala ragazzi e bambini.

Con preghiera di diffusione

🔊 Listen to this