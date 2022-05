(AGENPARL) – mer 25 maggio 2022 Webinar Fimaa Forma

“Dalla proposta di acquisto all’atto di compravendita:

il vademecum per l’agente immobiliare”

Appuntamento online il 27 maggio alle ore 14.30

con Michele Pizzullo (Fimaa Italia)

Roma 25 maggio 2022 – Dalla proposta di acquisto all’atto di compravendita: il vademecum per l’agente immobiliare. È il titolo del settimo appuntamento della rassegna dei webinar Fimaa Forma in programma venerdì 27 maggio dalle ore 14.30 alle ore 16.30 sulla piattaforma webinarjam.

Questi alcuni dei temi che Michele Pizzullo, consulente legale Fimaa Italia, tratterà nel corso del webinar, con partecipazione gratuita e aperta a tutti gli operatori immobiliari interessati:

Il processo formativo del contratto: proposta e accettazione;

La stipula dell’atto definitivo di compravendita in esecuzione del contratto preliminare;

L’obbligo di registrazione del preliminare;

La validità di un preliminare di immobile affetto da abusivismo edilizio rispetto al requisito formale dell’atto di compravendita.

Ospiti di questo settimo appuntamento saranno il vicepresidente Fimaa Italia Alessandro Simonetto e la componente di Giunta Fimaa Italia Silvia Dell’Uomo.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti gli operatori interessati.

L’iscrizione è obbligatoria al seguente link: https://bit.ly/3AgD1aII webinar Fimaa Forma, a cura del delegato alla formazione Fimaa Italia Maurizio Iori, sono volti ad aggiornare i professionisti della mediazione sulle importanti novità legislative e fiscali che riguardano il settore.

