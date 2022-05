(AGENPARL) – sab 14 maggio 2022 14 maggio 2022

Il vice sindaco Giorgio Angius incontra il Contrammiraglio Valentino Rinaldi

Il vice sindaco Giorgio Angius ha incontrato questo pomeriggio di sabato 14 maggio al Palazzo Civico, il Contrammiraglio Valentino Rinaldi, Comandante del gruppo unità navali partecipanti all’esercitazione attualmente in corso “MARE APERTO 2022”.

L’alto ufficiale era accompagnato da cinque comandanti di altrettante unità navali che partecipano all’esercitazione.

Si tratta dell’evento addestrativo principale dell’anno che si svolge al termine di un lungo percorso di preparazione. Sono 27 le unità navali impiegate con simulazioni di scenari internazionali, esercitazioni standard che si svolgono annualmente. Molte delle navi, tra le quali la Garibaldi, sono ormeggiate lungo i moli del porto della via Roma.

Dopo una visita guidata alle sale di rappresentanza del Palazzo Civico, il vice sindaco Angius ha descritto agli ospiti i tratti più significativi della città di Cagliari, che alcuni visitavano per la prima volta, soffermandosi sullo sviluppo del contesto urbano, della dimensione turistica e ricettiva, dell’ambiente e della qualità della vita.

Vivo interesse da parte dei diversi comandanti e del Contrammiraglio Rinaldi che ha voluto omaggiare il vice sindaco con un crest in ricordo della visita che, a sua volta, ha ricambiato con una riproduzione dello skyline di Cagliari.

