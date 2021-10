(AGENPARL) – Roma, 28 ottobre 2021 – l prezzo del gas in Europa all’apertura delle contrattazioni è sceso del 6% ed è sceso sotto i 1000 dollari per 1000 metri cubi. m sullo sfondo delle aspettative di Gazprom che riempie gli impianti di stoccaggio europei (UGS), secondo i dati della borsa valori ICE.

Il prezzo dei futures di novembre sull’hub TTF nei Paesi Bassi alle 9:01 ora di Mosca è sceso a $ 973 per 1.000 metri cubi. m, o € 81,2 per MWh (in base all’attuale tasso di cambio EUR / USD, i prezzi ICE sono presentati in euro per MWh).

Alle 09:09 ora di Mosca, il prezzo del gas ha accelerato il suo calo all’8%, raggiungendo i 956 dollari per 1.000 metri cubi. m, ovvero 79,8 € per MWh.

Il 27 ottobre, la borsa del gas in Europa ha chiuso a 1400 dollari per 1.000 metri cubi.

In precedenza, il CEO di Gazprom Alexei Miller ha affermato che Gazprom è pronta a continuare a pompare negli impianti UGS europei dopo aver completato il riempimento degli impianti UGS in Russia. Secondo lui, il riempimento degli impianti di stoccaggio russi dovrebbe essere completato l’8 novembre.