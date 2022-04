(AGENPARL) – sab 23 aprile 2022 IL COMUNE COMUNICA

sabato 23 aprile 2022

MARTEDÌ 26 APRILE LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

“NOI DI UNA CERTA ETÀ” FINANZIATO DAL WELFARE

E RIVOLTO ALLE PERSONE OVER 65

Martedì 26 aprile, alle ore 11, presso i locali della Parrocchia Maria santissima Addolorata

dell’Opera don Guanella di Bari, in via G. Petroni 125, sarà presentato il progetto “Noi di

una certa età”, finanziato dall’assessorato al Welfare del Comune di Bari ad esito

dell’avviso pubblico “Officine urbane dì cittadinanza per la terza età” finalizzato a alla

realizzazione di interventi in favore della popolazione anziana.

Si tratta di un’azione mirata ad arginare le condizioni di isolamento delle persone over 65

residenti soprattutto nei quartieri Poggiofranco, Carbonara e Carrassi, dove gli anziani sono

in costante crescita.

All’incontro, aperto a tutta la cittadinanza, parteciperà l’assessora al Welfare Francesca

Bottalico, il parroco don Lillo Di Rosa e i responsabili del progetto Antonio Pedace e Biagio

Sibilla.

