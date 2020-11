Il Comitato di Trump presenta la causa, esorta il giudice a impedire alla Pennsylvania di certificare i risultati delle elezioni

(AGENPARL) – Roma, 15 novembre 2020 – Il Comitato di Trump di domenica ha invitato un giudice in Pennsylvania a impedire allo stato di certificare il candidato democratico Joe Biden come vincitore delle elezioni , affermando che ci sono prove che agli elettori è stato permesso di correggere i problemi con le loro schede.

“A meno che Bush v. Gore era molto rumore per nulla, i candidati alla presidenza di corso hanno un interesse ad avere voti legittimi per loro contati e voti illegale per il loro avversario invalidati,” il deposito detto . “Questo è particolarmente vero in Pennsylvania, uno dei pochi stati in cui sono in corso riconteggi o altri contenziosi e dove il margine di voto è vicino”.

L’avvocato della campagna Linda Kerns ha presentato il deposito in un tribunale federale. Ha nominato circa sei contee nello stato di Keystone, sostenendo che quei funzionari della contea hanno consentito illegalmente agli elettori di utilizzare schede elettorali insufficienti per lanciare schede sostitutive per posta assente prima delle elezioni del 3 novembre o schede provvisorie espresse il giorno delle elezioni per “curare” errori.

Bloomberg News ha riportato per la prima volta la causa domenica.

La campagna sta tentando di impedire allo stato di certificare quasi 700.000 voti per corrispondenza dalle contee più popolose, comprese Pittsburgh e Filadelfia, che sono fortemente democratiche.

Un’udienza sulla mozione per l’archiviazione della causa è prevista per il 17 novembre. Un’udienza separata per le prove è prevista per il 19 novembre e il giudice distrettuale americano Matthew Brann, nominato dall’ex presidente Barack Obama, deciderà il caso.

L’ufficio del segretario di Stato della Pennsylvania Kathy Boockvar non ha ancora risposto a una richiesta di commento. Bloomberg ha riferito di non essere stato in grado di ottenere un commento dall’ufficio del procuratore generale democratico della Pennsylvania Josh Shapiro.

In una precedente dichiarazione riguardante un’altra delle cause legali di Trump, Boockvar ha negato che ci fossero irregolarità.

“Gli elettori della Pennsylvania hanno parlato”, hanno scritto gli avvocati di Boockvar. “La Corte dovrebbe negare il tentativo disperato e infondato dei querelanti di interferire” con il processo di conteggio dei voti, hanno affermato.

La causa intentata domenica fa riferimento alla contea di Lancaster e a molti altri, affermando che la contea era un esempio di come dovrebbero essere svolte le elezioni.

“Le contee di Lancaster, York, Westmoreland e Berks, ad esempio, non hanno contattato gli elettori che hanno presentato votazioni difettose né hanno dato loro l’opportunità di rimediare. Hanno semplicemente seguito la legge e hanno trattato questi voti come non validi e si sono rifiutati di contarli “, ha detto la causa. Quelle quattro contee hanno scelto Trump invece di Biden.

“Poiché le contee che hanno seguito la legge statale e non hanno fornito un processo di cura sono fortemente repubblicane (e le contee che hanno violato la legge statale e hanno fornito un processo di cura sono fortemente democratiche), la condotta degli imputati ha danneggiato la campagna Trump. Ha privato il presidente dei voti legittimi e ha assegnato al suo avversario voti illegali “, ha sostenuto la causa.

Un attore nel caso, John Henry, descritto come un elettore, ha affermato che il suo voto difettoso è stato considerato diverso da quello degli elettori in altre contee. Ha affermato che violava la clausola di uguale protezione della Costituzione degli Stati Uniti.

“In altre parole, Henry ha lanciato una votazione difettosa che non è stata conteggiata, ma un altro elettore della Pennsylvania in un’altra contea potrebbe esprimere la stessa votazione difettosa e far contare il suo voto, esclusivamente in base al luogo di residenza”, ha detto la campagna. “L’insistenza delle contee convenute sul conteggio delle schede elettorali illegali ha favorito in modo disparato le contee di tendenza democratica rispetto alle contee di tendenza repubblicana”.

La causa ha anche affermato che gli osservatori del sondaggio e i rappresentanti della commissione sono stati trattati ingiustamente o non sono stati autorizzati a essere presenti “quando le dichiarazioni richieste su buste contenenti assenti ufficiali e schede per corrispondenza vengono esaminate per verificarne la sufficienza, quando le buste delle schede elettorali vengono aperte e quando tali le votazioni vengono contate e registrate. ” In alcune zone, era “fisicamente impossibile” visualizzare schede elettorali o buste, ha detto la campagna.

La campagna di Trump ha quindi invitato il giudice a emettere un ordine di emergenza per vietare agli imputati di certificare i risultati delle elezioni per irregolarità e discrepanze.

La causa ha aggiunto: “I querelanti cercano un ordine di emergenza che proibisca agli imputati di certificare i risultati delle elezioni generali. In alternativa, i Querelanti cercano un ordine di emergenza che proibisca agli Imputati di certificare qualsiasi risultato delle Elezioni Generali che includesse la tabulazione di schede per assenti e per corrispondenza che non rispettano il Codice elettorale, inclusa, senza limitazione, la tabulazione di assente e posta -nelle votazioni agli osservatori della campagna di Trump è stato impedito di osservare o sulla base della tabulazione degli assenti espressi in modo non valido e delle schede per posta “.

Tutte le 67 contee della Pennsylvania devono certificare i loro risultati elettorali entro il 23 novembre. La scorsa settimana, Boockvar ha detto che non ordinerà un riconteggio.

La causa fa parte del caso: Donald J. Trump For President Inc. contro Boockvar, 4: 20-cv-02078, Tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto centrale della Pennsylvania (Williamsport).

———————

Dato che sono stati presentati molteplici esposti legali in risposta alle elezioni del 2020, con ulteriori sfide attese ed entrambi i candidati hanno rivendicato la vittoria in alcuni stati, ma sembra sempre più probabile che queste elezioni verranno risolte in tribunale.

Per questo motivo, AGENPARL non dichiarerà un vincitore delle elezioni presidenziali né Biden né Trump fino a quando tutti i risultati non saranno certificati e le eventuali controversie legali non saranno risolte.

Nonostante diverse testate giornalistiche abbiano proclamato vincitore Biden sabato.

Solo il Collegio Elettorale e gli Stati sono gli organi che certificano un’elezione presidenziale.