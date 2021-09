COSENZA Nella mattinata di oggi, i militari della stazione carabinieri di Grimaldi (CS), coadiuvati dai loro colleghi del N.O.R. – Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Rogliano (CS), hanno proceduto a deferire in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza un 46enne di Grimaldi (CS), già noto alle Forze dell’Ordine per le proprie molteplici vicissitudini giudiziarie, tanto da essere stato recentemente sottoposto a ben due diverse misure di prevenzione: l’Avviso Orale di Pubblica Sicurezza e l’Ammonimento, entrambi irrogati dalla Questura di Cosenza su proposta della Compagnia dell’Arma di Rogliano per fronteggiare la deriva criminale dell’uomo, resosi responsabile sia di numerosi reati comuni che di vari gesti minatori e persecutori nei confronti della propria ex moglie. (News&Com)

