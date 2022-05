(AGENPARL) – mar 10 maggio 2022 GOTOR: “SÌ A INTITOLAZIONE ALLE VITTIME DI VIA DI VIGNA JACOBINI DEL GIARDINO DI PIAZZA PURICELLI AL PORTUENSE”

Roma, 10 maggio 2022 – “Oggi ho presieduto una riunione della Commissione consultiva di toponomastica nel corso della quale è stato deciso di intitolare il giardino che si trova a piazza Pietro Puricelli, al Portuense, alle Vittime di via di Vigna Jacobini, dove una palazzina crollò nella notte del 16 dicembre 1998 provocando la morte di 27 persone. Manteniamo così la promessa fatta venerdì scorso dal sindaco Roberto Gualtieri e dal presidente del Municipio XI, Gianluca Lanzi, alle associazioni dei parenti delle vittime durante una visita nel quartiere. Perché Roma non può e non vuole dimenticare una delle sue ferite più dolorose degli anni recenti”.

Così l’assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor.

