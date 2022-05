(AGENPARL) – sab 28 maggio 2022 in collaborazione con:

Francesco Sirano

L’eruzione di un vulcano, una pandemia, una guerra seminano distruzione. Evocano la fine del

mondo, la fine del tempo, l’apocalisse. Ma la parola

apocalisse

non designa solo gli

ultimi giorni

dell’umanit

. In greco, il suo senso originario 

rivelazione

. C鈀dunque un paradosso nella distru

Il legno è la materia primigenia, la materia per eccellenza. Siamo stati animali arboricoli, prima

che terrestri. Prima che Prometeo donasse il fuoco ai mortali ed Ercole bruciasse la selva Nemea,

per ridurre la natura «a coltura» e fare spazio al mondo civile, secondo il mito di fondazione narra

to sempre da Vico. È dunque dagli alberi che la storia degli uomini

discende

Gennaro Carillo

L’eruzione di un vulcano, una pandemia, una guerra seminano distruzione. Evocano la fine del

mondo, la fine del tempo, l’apocalisse. Ma la parola

apocalisse

non designa solo gli

ultimi giorni

dell’umanit

. In greco, il suo senso originario 

rivelazione

. C鈀dunque un paradosso nella distru

Il legno è la materia primigenia, la materia per eccellenza. Siamo stati animali arboricoli, prima

che terrestri. Prima che Prometeo donasse il fuoco ai mortali ed Ercole bruciasse la selva Nemea,

per ridurre la natura «a coltura» e fare spazio al mondo civile, secondo il mito di fondazione narra

to sempre da Vico. È dunque dagli alberi che la storia degli uomini

discende

SOPRA IL MARE CANUTO

EPICA E FILOSOFIA DELLA NAVIGAZIONE

Roberto Casati

Matteo Nucci

Massimo Popolizio

Nel primo Stasimo di

Antigone

, la potenza mirabile e terribile dell’uomo, la sua ambigua ecceziona

lità rispetto agli altri viventi, si esprime innanzitutto come dominio tecnico su un ambiente ontolo

gicamente ostile: il mare, solcato con le navi anche quando è

canuto

, coronato di spuma bianca,

perch琀empestoso.

La storia del mare coincide con l’intera vicenda del nostro immaginario. Non a caso, quando viag

giare per mare è regredito a esperienza banale, in cui non è più in gioco la vita, non è più un’incogn

ita il ritorno a casa, la storia della letteratura è cambiata. Come scrive Peter Brooks, il romanzo ha

dovuto cercare altrove quella dimensione di rischio e avventura che il mare ha rappresentato da

Omero a Melville e Conrad.

Roberto Casati

Filosofo italiano. Direttore di Ricerca al Centre National de la Recherche Scientifique all'Institut Nicod, École

normale supérieure di Parigi, è autore di saggi specialistici e di divulgazione, e ha insegnato in diverse universi

tà europee e statunitensi. Esperto di navigazione, autore di

OCEANO. Una navigazione filosofica

Matteo Nucci

Scrittore Italiano. Ha dedicato i suoi studi al mondo antico, lavorando principalmente su Platone e le origini del

pensiero. Oltre ai saggi pubblicati su riviste specialistiche, una sua edizione del

di Platone è uscita per

Einaudi nel 2009. Nel 2013 sempre Einaudi ha dato alle stampe

Le lacrime degli eroi

, un saggio romanzato che,

ripercorrendo la storia del pianto nel mondo omerico, racconta l'evoluzione della civiltà greca dal mondo arcai

MATERIA

Telmo Pievani

Sonia Bergamasco

Di cosa è fatta la materia?

È una domanda alla quale il pensiero prova a rispondere almeno dai primordi della sapienza greca.

Chiunque voglia occuparsi di materia o concepire la realtà in termini materialistici dovr昀are i conti

con i primi filosofi, naturalisti o atomisti che siano. Marx, per esempio, si laureò con una tesi sulla

Differenza tra le filosofie della natura di Democrito e di Epicuro

. Ed è importante notare come la

I miti, in particolare quelli di metamorfosi, dissimulano una verità dietro la finzione. La metamorfosi

non va intesa soltanto come passaggio di stato, trasformazione, ma anche come manifestazione di

una natura riposta. Il cacciatore mutato in cervo assiste impotente all’emersione della propria parte

inumana, dell’animale che è sempre stato e ha dimenticato di essere. Allo stesso modo, la ninfa che

diventa lauro e il giovane che rinasce fiore tornano a una dimensione originaria di unità del vivente,

a quella che Merleau-Ponty definiva

comunione indivisa

. Trasformandosi in lauro per sfuggire ad

Apollo, la

Dafne

di Ovidio incontra il destino scritto nel nome che porta. Nome di pianta: daphne

significa alloro, lauro. C’è dunque coerenza . metodo . nella metamorfosi.

Di quella comunione, di quell’indistinto, le piante sono parte essenziale. Gli erbari sono anche reper

tori mitologici. Non a caso, la poesia vi attinge da sempre. Ma selve e giardini sono molto più di mere

scenografie, tra paesaggi sublimi e luoghi ameni. Sono il mondo, se si considera che l’80 % della

biomassa è fatto di piante.

Stefano Mancuso

Botanico, accademico e saggista italiano che insegna arboricoltura generale e etologia vegetale all’Università

di Firenze.

Teresa Saponangelo

Teresa Saponangelo è un'attrice italiana, vincitrice del David di Donatello alla migliore attrice non protagonista

È stata la mano di Dio

Bighellonando per i mercati spontanei di Napoli o di Mosca, Walter Benjamin subì il fascino

dell’atmosfera di festa pagana che vi regnava. Quelle esposte non erano semplicemente

merci

molto di più, vere e proprie

allegorie

. Ogni cosa, in fondo, rinviava a qualc潳鈀altro:

aliquid stat pro

. A valori eccedenti l’economia . o meglio una visione dell’economia incentrata sul solo

movente dell’

. per sconfinare in altre sfere. Quella affettiva, per esempio, che fa delle cose un

ricettacolo, e un’espressione, un racconto, della vita. Altrimenti non si spiegherebbe perché conser

viamo cose che al resto del mondo appariranno insignificanti. Per noi, quelle cose

. non si limi

tano a

documentare

. la nostra storia, la sua sintesi più compiuta ed eloquente. Senza di esse non

c’è storia. Quel «poema senza fine», «quell’oceano di mobili, di invenzioni, di mode, di opere, di

rovine», che è la storia. Sono parole di Balzac, riferite non a caso al magazzino di un antiquario, alla

fantasmagoria delle cose che vi sono accumulate, al loro potere di fascinazione.

Francesco Sirano

IL COMPASSO DELLA VITA

Melania Mazzucco

Annalena Benini

IL FRUTTO DEL FUOCO

Il pensiero antico riteneva che la

techne

fosse appannaggio esclusivo dell’uomo. Che solo l’uomo

potesse trasformare la natura, fino a usarle violenza. La

techne

implica dunque la possibilità della

hybris

, della dismisura, di un’oltranza oltraggiosa che sopprima indebitamente la distanza dagli dèi.

Il trasgressore del limite sarà atteso da un castigo, da un contrappasso che ripristini l’ordine infran

🔊 Listen to this