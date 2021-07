(AGENPARL) – Roma, 21 lug 2021 – “Ho letto la riforma Cartabia della giustizia, mi sembra un primo passo. Non credo che il presidente Draghi voglia fare un favore ai delinquenti. Stimo Nicola Gratteri come uomo e come magistrato ma non condivido le sue preoccupazioni”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, rispondendo alle domande dei giornalisti al gazebo dell’Udc a Roma per la raccolta firme per i referendum sulla Giustizia.

🔊 Listen to this