(AGENPARL) – Roma, 26 set 2021 – Anche il conservatore Armin Laschet rivendica la Cancelleria in Germania. Dal quartier generale Cdu a Berlino,dov’è arrivata anche Merkel: “L’esito finale non è certo”, ha detto Laschet. “Faremo il possibile per creare un governo a guida dell’Unione”. Ha riconosciuto però:”Non siamo “soddisfatti del risultato. Se i primi numeri venissero confermati,per i conservatori si tratta del peggior risultato dal secondo dopoguerra,oltre che un crollo rispetto al 2017”. Come titola Der Spiegel: ‘Adesso comincia il poker del potere’.

