(AGENPARL) – gio 07 aprile 2022 Gas: Squeri, ogni mezzo per ridurre prezzo, poi stoccaggio

“La situazione che stiamo vivendo sul fronte energetico richiede scelte coraggiose e, sotto molti aspetti, drastiche. E’ innanzitutto necessario ritardare il più possibile lo stoccaggio del gas per il prossimo inverno: pur con gli ultimi interventi di sostegno previsti dal governo, fare magazzino ai prezzi esorbitanti di oggi è, infatti, semplicemente impensabile”. Lo dichiara il deputato e responsabile energia del gruppo di Forza Italia alla Camera Luca Squeri. “L’unica strada percorribile – prosegue – è quella di ritardare il più possibile l’acquisto del gas per mettere, nel frattempo, in campo tutte le azioni utili a ridurne il prezzo, sia attraverso la contrazione dei consumi, se necessario anche ritardando l’accensione dei riscaldamenti per l’inverno, sia con il ricorso a ogni altra fonte energetica disponibile, inclusi carbone e olio combustibile per quelle tipologie di aziende che possano farlo. Si tratta di tenere duro per un paio di mesi prima di avviare gli stoccaggi, così da far esplodere quella bolla speculativa che oggi grava come un macigno su famiglie e imprese. Oltre a tutto questo, è necessario che in sede europea tutti concorrano per conseguire un regime di prezzi calmierati, perché la sua assenza sta creando delle sperequazioni all’interno dell’economia del nostro Continente, come dimostra il caso norvegese. Con coraggio e visione di prospettiva possiamo superare questo momento”, conclude.

