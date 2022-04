(AGENPARL) – sab 23 aprile 2022 GAS, MAZZETTI (FI): “DIVERSIFICARE FONTI SUBITO, ITALIA GUIDI DIPLOMAZIA ENERGETICA UE”

Roma, 23 aprile. “L’energia è materia delicata, da trattare tenendo al centro l’interesse dei cittadini e delle imprese. Ne va della sopravvivenza e del rilancio del nostro tessuto sociale e del nostro modello economico”, dichiara Erica Mazzetti, Deputata di Forza Italia. “Per questo, serve la massima serietà da parte delle forze politiche e del governo, che, per nostra fortuna, sta agendo a tuttotondo, da un lato contrastando gli effetti negativi e sull’altro versando variando la nostra politica energetica ‘monocolore’, che ci ha reso ostaggio del gas e delle forniture russe”. “A prescindere da qualsiasi ulteriore pacchetto di sanzioni contro la Russia, l’Italia fa bene a diversificare fin da subito gli approvvigionamenti di gas, mettendo a frutto la rete di relazioni e di amicizie nel Mediterraneo allargato. Mai come oggi – aggiunge Mazzetti – c’è bisogno di rinnovare una diplomazia energetica nella quale l’Italia può eccellere, lavorando per il bene degli italiani ma anche di tutta l’Europa. La produzione italiana invece dev’essere subito rilanciata, senza più veti e inutili allarmismi, mentre dobbiamo avere certezza di rifornimenti e stoccaggi”. “In questo difficile scenario, dobbiamo tenere in considerazione sempre, purtroppo, anche l’opzione al momento peggiore, ovvero il distacco dal gas russo in caso di nuovi e deplorevoli crimini; una misura durissima per tutti, che avrebbe sicuri contraccolpi anche su tutta l’Europa ma che dobbiamo essere pronti comunque ad affrontare: al governo chiedo uno sforzo in tal senso per lavorare, pur con tutte le oggettive difficoltà, per potenziare le infrastrutture di emergenza e le riserve di sicurezza. Bene, inoltre, l’apertura a un tetto europeo al prezzo del gas che, per adesso, rappresenta la sanzione migliore e più efficace”, conclude Mazzetti.

