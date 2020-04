FMI: L’ECONOMIA MONDIALE -3%. LA PEGGIOR BATTUTA DAGLI ANNI ’30. NELL’EUROZONA -7,5%. ITALIA -9,1%

(AGENPARL) – Roma, 14 aprile 2020 – Si prevede che l’economia globale si contrarrà del 3,0 percento nel 2020 rispetto all’anno precedente a causa della pandemia di coronavirus. La peggiore battuta d’arresto dalla Grande Depressione degli anni ’30, ha detto il Fondo monetario internazionale.

L’FMI ​​ha tagliato la sua proiezione di 6,3 punti percentuali dalla sua stima a gennaio, quando la diffusione del coronavirus stava per intensificarsi in Cina. Ma l’economia globale potrebbe riprendersi se l’epidemia si ritirasse nella seconda metà di quest’anno, con il FMI che prevede una crescita del 5,8 per cento l’anno prossimo.

Gli Stati Uniti – ora epicentro della pandemia che è stata rilevata per la prima volta in Cina alla fine dello scorso anno – vedranno la sua economia ridursi del 5,9 per cento nel 2020, la peggiore contrazione dal 1946, secondo il rapporto del World Economic Outlook dell’FMI.

Si prevede che l’economia giapponese si contrarrà del 5,2 per cento, la peggiore recessione dal 2009 al culmine della crisi finanziaria globale innescata dal crollo di Lehman Brothers l’anno precedente.

Le ultime previsioni sottolineano il bilancio economico derivante dal virus altamente contagioso, che ha spinto i paesi di tutto il mondo a bloccare le attività, a cancellare eventi e a mantenere le persone a casa negli sforzi per impedirne la diffusione. Più di 1,9 milioni di persone sono state infettate in tutto il mondo e oltre 120.000 persone sono state uccise dalla malattia, secondo un conteggio della Johns Hopkins University.

«La pandemia di COVID-19 differisce nettamente dai precedenti fattori scatenanti di recessioni … c’è di fatto un arresto di una parte significativa dell’economia», ha affermato l’istituzione con sede a Washington nel rapporto.

«Questo rende il grande blocco la peggiore recessione dopo la Grande Depressione, e molto peggio della crisi finanziaria globale», ha detto l’economista capo dell’FMI Gita Gopinath in una conferenza stampa, rilevando che la perdita cumulativa per il prodotto interno lordo globale nel 2020 e nel 2021 da l’epidemia potrebbe aggirarsi intorno ai 9 trilioni di dollari.

La cifra è «maggiore delle economie di Giappone e Germania messe insieme», ha detto.

Durante la Grande Depressione, innescata dallo schianto di Wall Street del 1929, secondo Gopinath, la produzione globale vide una contrazione di circa il 10 percento. Nella crisi finanziaria del 2008-2009, l’economia globale si è ridotta dello 0,1 percento.

L’FMI ​​ha anche sottolineato l ‘”estrema incertezza” intorno alle previsioni di crescita globale, che sarebbe influenzata dall’intensità e dall’efficacia degli sforzi di contenimento, dall’entità delle interruzioni dell’offerta e dai cambiamenti nel comportamento delle persone a causa della pandemia, tra le altre questioni.

«Prevalgono i rischi di un risultato peggiore» ha affermato.

Si prevede che le interruzioni dell’attività economica si concentreranno nel trimestre aprile-giugno 2020 per la maggior parte dei paesi ad eccezione della Cina, che è stata devastata nel trimestre precedente e che ora sta gradualmente riaprendo per gli affari tra i segnali di recessione.

Anche con un netto rimbalzo rispetto al resto dell’anno e un considerevole sostegno fiscale, si prevede che la seconda economia più grande del mondo crescerà dell’1,2% nel 2020.

La zona euro dovrebbe registrare una crescita negativa del 7,5 percento.

Per il 2021, la crescita sia per gli Stati Uniti che per l’eurozona è prevista al 4,7 per cento, mentre la Cina dovrebbe colpire la crescita del 9,2 per cento e il Giappone per il 3,0 per cento, con tutte le cifre più elevate rispetto alle previsioni di gennaio.

Ma il FMI ha avvertito che la ripresa dell’economia globale potrebbe essere più debole delle stime attuali, toccando i rischi di una seconda epidemia e le incertezze sul contagio che potrebbero portare a persistenti distinzioni sociali volontarie e a frenare la domanda di servizi da parte dei consumatori.

La crescita degli scambi di beni e servizi in tutto il mondo è stata rivista al ribasso di quasi 14 punti dalla proiezione di gennaio a un calo dell’11,0 per cento nel 2020, ma è aumentato di 4,7 punti a un aumento dell’8,4 per cento nel 2021.

Il FMI ha affermato che la “priorità immediata” è contenere le ricadute dell’epidemia COVID-19, in particolare aumentando le spese sanitarie.

“Le misure necessarie per ridurre il contagio e proteggere le vite comporteranno un tributo a breve termine sull’attività economica, ma dovrebbero anche essere viste come un investimento importante nella salute umana ed economica a lungo termine”, afferma il rapporto.

Ha anche affermato che le risposte fiscali sono state “rapide e considerevoli” in molti paesi avanzati come gli Stati Uniti e il Giappone, ma tali stimoli devono essere “aumentati” se l’arresto dell’attività economica è persistente o se la ripresa è troppo debole dopo le restrizioni sono revocate.

Una ripresa economica richiederà una forte cooperazione multilaterale per integrare gli sforzi delle politiche nazionali, ha affermato l’FMI, affermando che è necessario ridurre le barriere tariffarie e non chiarire che ostacolano il commercio transfrontaliero e le catene di approvvigionamento globali.

Per l’Italia si prevede uno dei peggiori risultati con il crollo del PIL del -9,1%.

Un dato che dovrebbe far riflettere ma sopratutto far correrei ai ripari.

Ma d’altronde non c’è peggior sordo di colui che non vuol sentire.