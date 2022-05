(AGENPARL) – lun 23 maggio 2022 trentennale delle stragi di mafia sulla pagina facebook Polizia di Stato

Il 23 maggio 1992 la strage di Capaci sconvolse il nostro Paese.

Nella tremenda esplosione, trenta anni fa, vennero spazzate via le vite del giudice Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e degli agenti che li scortavano, Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Dicillo.

I loro nomi, insieme alle loro storie, non potranno mai essere dimenticati, intrecciate nel destino a quelle del giudice Paolo Borsellino e dei poliziotti Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina che solo 57 giorni dopo, nell’attentato di Via D’Amelio a Palermo, pagarono con il prezzo più alto il loro essere in prima linea per la difesa di legalità e democrazia.

#pernondimenticare #essercisempre #inostricaduti #PalermochiamaItalia #Giornatadellalegalità #lamemoriaditutti

