(AGENPARL) – Roma, 15 dic 2021 – Il governo sta intervenendo con misure senza precedenti per proteggere gli strati più deboli della popolazione, dalle famiglie, alle piccole e micro imprese e gli esercizi commerciali con una cifra che se ci pensiamo è di circa 8 miliardi in sei mesi”. Lo ha detto il premier Draghi, in Senato riferendosi agli interventi per mitigare gli aumenti dei costi dell’energia “dovuti ad un aumento strutturale” dei costi, per i quali “si impone una riflessione strutturale”, ha detto Draghi, da affrontare insieme alla Ue.

