ECOLOGIA, SVOLTA DALLA FAI-CISL LA GIORNATA PER LA CURA DELL'AMBIENTE

Con 400 volontari nel Parco del Gargano raccolta una tonnellata di rifiuti. Svolta tavola rotonda sulla transizione ecologica, Onofrio Rota: “Approvare la legge Salvamare”

FOGGIA, 6 APRILE 2022 – Si conclude domani a San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia, il VII° Congresso nazionale della Fai Cisl dal titolo “Rigenerazione: persona, lavoro, ambiente”. Tra le tante iniziative organizzate per valorizzare il ruolo di alimentaristi, braccianti e lavoratori ambientali, oggi la federazione ha svolto nel Parco nazionale del Gargano la propria Giornata per la Cura dell’Ambiente, campagna giunta alla quarta edizione.

In 400 tra delegati, operatori e dirigenti del sindacato hanno raccolto dalla spiaggia di Capoiale, nel Parco nazionale del Gargano, oltre mille chili di rifiuti, tra i quali soprattutto plastica. “A differenza delle altre iniziative svolte per la nostra campagna, dove ci è capitato di trovare anche rifiuti ingombranti – spiega il Segretario Generale della Fai Cisl, Onofrio Rota – questa volta abbiamo trovato soprattutto rifiuti portati dalle mareggiate invernali, a riprova del fatto che anche nelle aree protette, dove i rifiuti non sono lasciati direttamente dalle persone, ricadono comunque le conseguenze impattanti delle attività dell’uomo. Quanto alla plastica, abbiamo prova di quanto sia urgente che si concluda l’iter parlamentare della legge “Salvamare”, per trasformare in reddito la raccolta della plastica effettuata dai nostri pescatori”.

A seguito dell’iniziativa, nella pineta del Parco si è svolta una tavola rotonda sulla transizione ecologica moderata dal giornalista Rai Piero Damosso, caporedattore del Tg1. L’iniziativa si è aperta con il messaggio di benvenuto del Segretario Generale Onofrio Rota, che ha ricordato l’impegno del sindacato a sostegno dei lavoratori forestali e della bonifica. Hanno portato i saluti l’assessore al turismo del Comune di Cagnano Varano, Michele Coccia, e il Col. Claudio Angeloro, Comandante del Reparto Carabinieri Biodiversità Foresta Umbra, che ha rimarcato il valore della recente introduzione della tutela ambientale nella Costituzione.

