mar 10 maggio 2022 DL UCRAINA, IANNONE (FDI): GOVERNO IN RITARDO SU DECISIONI PER LA SCUOLA

“Il governo arriva in ritardo sulle proroghe degli incarichi per la scuola e anche in questo provvedimento si profila un voto di fiducia che rende ancora di più isolate le parole pronunciate dal Presidente della Repubblica”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone.

“Abbiamo fatto le nostre proposte emendative – sottolinea Iannone – perché anche dall’opposizione vogliamo dare il nostro contributo per migliorare le condizioni della nostra Nazione, ma abbiamo raccolto poco ascolto da parte del governo che appare essere sempre di più un gigante dai piedi d’argilla, un governo dalle larghe intese ma dalle lunghe attese”.

“Gli anni scolastici – conclude Iannone – vanno preparati con grande anticipo, è annunciato per fine mese uno sciopero delle sigle sindacali che si sarebbe potuto evitare ma una maggioranza sorda, al cui interno vi sono molti delusi, ha impedito che le nostre proposte venissero raccolte: sarebbe meglio a questo punto ridare la parola agli elettori perché questo esecutivo, autodefinitosi dei migliori, ha dimostrato una volta ancora la propria incapacità”.

