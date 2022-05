(AGENPARL) – mar 17 maggio 2022 DL RIAPERTURE. PAGANO (FI): SI RIAPRE A NORMALITA’, GOVERNO HA GESTITO EMERGENZA CON COMPETENZA

“Con questo provvedimento si chiude un lungo periodo di restrizioni e si riapre alla normalità. Che non vuol dire abbassare la guardia, ma significa continuare ad essere prudenti perchè il virus, lo ribadiamo, non è scomparso. Significa usare la dovuta cautela e i dispositivi di protezione individuale quando c’è la necessità. Mi preme sottolineare che il governo Draghi ha gestito l’emergenza con competenza e grande capacità, coinvolgendo il Parlamento in decisioni spesso difficili, grazie alle quali però il nostro Paese sta lentamente uscendo dall’emergenza meglio di altri. E’ stato un lavoro complicato che spesso ha trovato ostacolo in chi ha sottovalutato l’impatto devastante della pandemia cercando addirittura di disinformare la popolazione. Un approccio ideologico che avrebbe potuto peggiorare la situazione. Il governo e il Parlamento però hanno tenuto la barra dritta, ed oggi finalmente possiamo guardare con più fiducia al futuro”. Lo ha detto in Aula il senatore di Forza Italia, Nazario Pagano, intervenendo in discussione generale sul dl Riaperture.

Ufficio Stampa

Forza Italia-Berlusconi Presidente

Senato della Repubblica

🔊 Listen to this