(AGENPARL) – gio 21 aprile 2022 DL ENERGIA: RONZULLI (FI), SOSTENIAMO FAMIGLIE E IMPRESE, ORA NUOVA POLITICA ENERGETICA

“Col decreto Energia, approvato ora con voto di fiducia al Senato, affrontiamo una emergenza che colpisce famiglie e imprese. Aumentiamo di 1,2 milioni i nuclei “protetti” dagli aumenti del prezzo dell’energia, sosteniamo le filiere economiche maggiormente colpite dai rincari, scongiurando il rischio che l’aumento dei costi comporti il fermo delle imprese e bruci posti di lavoro. Come ha chiesto per primo il presidente Silvio Berlusconi siamo intervenuti per evitare che i rincari si traducessero in un rialzo generalizzato dei costi, cioè nuova inflazione che colpisce consumatori con redditi già erosi da due anni di pandemia. È un altro tassello – non certo l’ultimo – che si inserisce in una nuova politica energetica che non può che vedere al centro la diffusione degli impianti di energia rinnovabile e dei rigassificatori, che sinora hanno avuto scarso successo a causa di un ambientalismo ideologico di sinistra sconfitto dalla storia e da un eccesso di burocrazia, dall’aumento della produzione nazionale di gas e anche – secondo Forza Italia – da un nuovo impulso alla ricerca sull’energia nucleare di ultima generazione, una fonte che anche l’Unione Europea considera sicura e pulita”.

Così Licia Ronzulli, vicepresidente dei senatori di Forza Italia e responsabile dei rapporti con gli alleati del partito azzurro, in una nota.

