(AGENPARL) – mer 08 giugno 2022 Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

per approfondimenti consultare il nostro sito: www.deputatipd.it

Dl Aiuti: Pd, nostri emendamenti potenziano movimento sportivo

“Abbiamo presentato un pacchetto di emendamenti all’articolo 39 del Decreto Aiuti relativo agli interventi urgenti in favore del fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano. L’obiettivo è ottimizzare l’utilizzo degli 11 milioni di euro stanziati attraverso una serie di disposizioni che non comportano maggiori oneri per la finanza pubblica ma, addirittura, nuove risorse per l’erario”.

Così i deputati dem, Andrea Rossi, Luca Lotti e Patrizia Prestipino.

“Si tratta – spiegano – della proroga della sospensione dei versamenti fiscali e previdenziali per gli organismi sportivi al 31 dicembre 2022, per far fronte ai diminuiti ricavi a causa del Covid e dell’emergenza energetica. Delle agevolazioni nella commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi. Delle agevolazioni per le associazioni e società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, la cui attività si svolge sulle aree demaniali marittime, lacuali e fluviali, che potranno alleggerire il peso dei costi fissi. Della proroga delle detrazioni fino al 110% al 31 dicembre 2023 e della proroga delle concessioni per le società dilettantistiche. E, infine, della proroga del riconoscimento del credito d’imposta pari al 50% a favore di imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero società sportive professionistiche o dilettantistiche iscritte al Coni operanti in discipline ammesse ai Giochi”.

Roma, 8 giugno 2022

🔊 Listen to this