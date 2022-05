(AGENPARL) – mar 17 maggio 2022 [][] DIRITTI, CICCULLI-LUPARELLI (SCE): “SOSTEGNO CONCRETO COMUNITÀ LGBT+ È PASSO AVANTI CULTURA DEL RISPETTO. 17 MAGGIO SIA GIORNATA DI IMPEGNO POLITICO”

Roma, 17 maggio – “Nella Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia, abbiamo voluto portare in Aula una mozione per la visibilità della comunità LGBTQIA+ e per sostenerne la libera e piena cittadinanza.

Verso il Pride del prossimo 11 giugno la data di ogginon sia un rito, ma un tassello in più verso la città dei diritti dove combattere gli episodi di omolesbobitransfobia che si registrano ancora nella Capitale. Lo dobbiamo a ogni cittadino e cittadino della nostra città al di là dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere. Perché una città accogliente lo è sempre e lo deve essere per tutti e tutte” dichiarano in una nota Michela Cicculli e Alessandro Luparelli, consiglieri di Sinistra Civica Ecologista in Assemblea Capitolina.

