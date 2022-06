(AGENPARL) – mar 14 giugno 2022 Ufficio stampa Gruppo Partito Democratico

sito web: www.deputatipd.it

Di Giorgi: PD unico baluardo contro antipolitica, ora campo largo per vincere ai ballottaggi

Le elezioni amministrative ci consegnano un quadro politico chiaro. Il Pd è l’unico partito che regge l’onda della frammentazione e dell’antipolitica, dei partiti e dei partitini personali e leaderistici. La nostra si conferma una comunità solida, plurale, che sa mettersi in gioco senza snaturarsi, che sa allearsi senza perdere la propria identità. Dove abbiamo vinto e dove siamo sconfitti il dato certo è che il Pd c’è, è vivo, ed è solidamente ancorato alla propria dimensione di partito democratico nel senso pieno del termine.

Nel fare i complimenti ai nostri candidati eletti al primo turno, credo che ora sia il momento di stringerci tutti per il miglior risultato nei ballottaggi. Sfide spesso difficili dove tuttavia la creazione di un campo largo di alleanze sulla base di presupposti chiari e del reciproco rispetto potrà portarci sicuramente quei risultati che tutti ci aspettiamo

Lo dichiara Rosa Maria Di Giorgi capo gruppo PD in commissione cultura della Camera.

Roma, 14 giugno 2022

🔊 Listen to this