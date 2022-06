(AGENPARL) – gio 16 giugno 2022 NOTA STAMPA

CSM, MAIORINO (M5S): UNICA RIFORMA POSSIBILE, NON LA MIGLIORE. ABBIAMO DIFESO NOSTRE PROPOSTE

ROMA, 16 giugno – “La Lega, dimenticando di essere forza di maggioranza, ha mantenuto e votato i suoi oltre 200 emendamenti con il parere contrario del Governo, e chiesto persino un voto segreto. Il relatore e presidente della commissione Giustizia Ostellari, tradendo il mandato che la commissione gli aveva affidato, si è rimesso all’aula. Noi i nostri emendamenti correttamente li abbiamo ritirati, quella che votiamo oggi è la riforma possibile con questa strana e anomala maggioranza di governo, non certo la migliore. Il nostro compito è stato quello di impedire lo svuotamento della riforma Bonafede, che rispondeva in pieno all’esigenza di rinnovamento e di contrasto alle degenerazioni del correntismo, di cui tutti si riempiono la bocca ma che nessuno ha la forza di affrontare davvero”.

Lo ha detto in aula la senatrice M5S Alessandra Maiorino, capogruppo in commissione Giustizia, intervenendo in dichiarazione di voto sul Ddl per la riforma dell’ordinamento giudiziario e del CSM.

“Di certo – ha aggiunto – questo testo è di gran lunga migliore di quello che sarebbe uscito dai referendum. L’esito della consultazione referendaria è la certificazione dell’uso strumentale che ne hanno fatto i proponenti. È stata un’operazione ideologica che ha mortificato un fondamentale istituto di democrazia diretta. Diverse norme proposte dal M5S sono contenute in questo definitivo. C’è soprattutto un netto stop alle cosiddette “porte girevoli” tra magistratura e politica. Il nostro obiettivo irrinunciabile è quello di salvaguardare l’indipendenza e l’autonomia della magistratura. Senza l’apporto del gruppo che ho l’onore di rappresentare, il risultato sarebbe potuto essere ben peggiore di quello raggiunto. I frutti del lavoro svolto saranno valutati nel corso del tempo, ma ci tengo a ricordare che il Movimento si schiererà sempre a difesa del Paese e della salvaguardia dei principi della Costituzione”.

