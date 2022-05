(AGENPARL) – dom 08 maggio 2022 Croce Rossa: Mandelli (FI), esempio di impegno e dedizione

“In occasione della Giornata mondiale della Croce Rossa, la nostra gratitudine va a tutti i volontari e agli operatori per l’impegno e la dedizione con cui ogni giorno si prendono cura di chi è in difficoltà, nonché per il fondamentale contributo offerto nelle situazioni di emergenza e nelle calamità”. Lo dichiara il deputato e responsabile Sanità di Forza Italia Andrea Mandelli, vice presidente della Camera dei Deputati. “Durante la pandemia e nella campagna di vaccinazione, la Croce Rossa ha rappresentato un decisivo valore aggiunto per uscire dall’incubo del Covid e, proprio in queste settimane, è di nuovo in prima linea per l’accoglienza agli ucraini in fuga dalla guerra. Nelle donne e negli uomini della Croce Rossa scorgiamo il volto di un Paese solidale, pronto a tendere la mano a chi soffre. Sono loro l’Italia migliore”, conclude.

