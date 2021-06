(AGENPARL) – Roma, 22 giu 2021 – 5,2 miliardi per 1,8 milioni di partite Iva: il Mef ha appena confermato il via libera ai pagamenti per il settore Horeca. Nelle ultime ore, il Movimento Imprese Ospitalità (MIO) aveva sollevato il problema dei ritardi e Matteo Salvini (insieme a tutta la Lega al governo) si è impegnato direttamente per sbloccare la situazione.

http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2021/Sostegni-bis-automatici-per-1.8-milioni-di-partite-Iva.-Erogati-5.2-miliardi-di-euro-con-bonifici-e-crediti-dimposta/