CATANZARO I casi di variante Delta sono in aumento così come il numero dei contagi. Si è ridotto il numero dei positivi rispetto a 24 ore fa, ma la curva rimane stabile. Il numero più alto di casi si registra nel Reggino e tra le regioni che soffrono di più, secondo i dati della Fondazione Gimbe, c’è la Calabria, con il 6% dei posti letto occupati in area medica e il 3% in intensiva. L’appello degli esperti resta il medesimo: aumentare, il più velocemente possibile, il numero di vaccinati. (News&Com)

