CATANZARO Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: CASI ATTIVI 216 (11 in reparto, 3 in terapia intensiva, 202 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 11535 (11376 guariti, 159 deceduti). Cosenza: CASI ATTIVI 1524 (36 in reparto, 4 in terapia intensiva, 1484 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 27170 (26508 guariti, 662 deceduti). Crotone: CASI ATTIVI 246 (13 in reparto, 0 in terapia intensiva, 233 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 8571 (8456 guariti, 115 deceduti). Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1198 (39 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1157 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 30207 (29794 guariti, 413 deceduti). Vibo Valentia: CASI ATTIVI 350 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 341 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6779 (6675 guariti, 104 deceduti). L’ASP di Reggio Calabria comunica 6 soggetti positivi fuori regione (sbarco di Monasterace). L’ ASP di Cosenza comunica che “oggi si registrano 4 decessi avvenuti a domicilio in data precedente, di cui si è avuta notizia tramite scheda Istat”. (News&Com)

