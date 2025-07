MUGGIA: SOSTITUITI I SERRAMENTI ALLA SCUOLA “IL GIARDINO DEI MESTIERI”

(AGENPARL) - Roma, 15 Luglio 2025

Alla scuola di Muggia “Il giardini dei mestieri” sono stati sostituiti i serramenti, 109 in tutto, tra finestre e porta-finestre. Un intervento atteso da tempo dalla scuola, che aveva segnalato i primi disagi una decina di anni fa. Serramenti e posa in opera sono stati interamente a carico della ditta Cristoforetti, con la quale il Comune di Muggia ha in essere un contratto per il servizio di efficientamento energetico, adeguamento normativo, riqualificazione e ottimizzazione degli impianti termici di numerosi edifici comunali.

Questa mattina è stato effettuato un sopralluogo alla scuola, a lavori ormai ultimati, da parte del sindaco Paolo Polidori e dell’assessore Gianna Birnberg. I nuovi serramenti consentiranno non solo un migliore isolamento termico, ma eviteranno anche fenomeni di condensa che erano stati segnalati dalla scuola in alcuni punti.

“Il progetto per l’efficientamento energetico a Muggia – ricorda il sindaco Polidori – parte dagli incontri con la Cristoforetti nell’ambito della proroga del project per il riscaldamento degli immobili comunali, a fronte della quale sono stati concordati cospicui investimenti di efficientamento quale, appunto, la sostituzione dei tantissimi serramenti della scuola, che consentiranno di avere un ambiente molto più confortevole per bimbi e personale, ed un non indifferente risparmio energetico”.

“È fondamentale investire sulle scuole, rendendo gli ambienti sempre più sicuri e funzionali per i bambini. Tutti gli interventi – sottolinea l’assessore Birnberg – sono stati realizzati nel periodo estivo, per consentire ai bambini di rientrare a scuola a settembre con una struttura migliorata sia per i piccoli fruitori sia per il personale”.