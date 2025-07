(AGENPARL) - Roma, 15 Luglio 2025

(AGENPARL) – Tue 15 July 2025 VITALIZI, GUBITOSA (M5S): RIPRISTINO ALLA CAMERA? NON SE NE DOVREBBE NEANCHE DISCUTERE

ROMA, 15 lug. – “Un corposo gruppo di ex deputati, in barba a ogni decenza, rivuole i vecchi e gonfi vitalizi che sono stati tagliati nel 2018 grazie alla delibera dell’ex presidente Roberto Fico. È una pretesa indecente e non se ne dovrebbe nemmeno discutere, in ogni caso noi stiamo lottando affinché questo scempio non avvenga. Queste persone dovrebbero andare di fronte ai poveri, a chi fa la fila per una visita medica o anche per avere un pasto, e spiegare le loro ragioni. Non lo fanno, ovviamente. Vogliamo fermare la loro azione: i trattamenti adesso sono calcolati con il metodo contributivo, lo stesso riservato ai comuni mortali, e così le cose devono rimanere. Punto e basta”. Lo afferma in una nota il deputato e vicepresidente del M5S Michele Gubitosa.

